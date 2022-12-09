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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9-12-2022

الذهب
الذهب

واصل سعر الذهب تراجعه خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتراجع عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في سوق المال – إلى 1600 جنيه، كما تراجع باقي أعيرة الذهب رغم الصعود العالمي لها.

وكان الذهب عيار 21 قد وصل إلى سعره إلى 1800 جنيه بداية الأسبوع الحالي، ما دفع أغلب الصاغة إلى وقف التداولات لعدة ساعات حتى تستقر الأسعار، وبدأت الأسعار في التراجع بعدها بأيام قليلة.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9-12-2022

سعر الذهب اليوم 

  • الذهب عيار 24: بيع 1,771 جنيها شراء 1,829 جنيها
  • الذهب عيار 22: بيع 1,624 جنيها شراء 1,676 جنيها
  • الذهب عيار 21: بيع 1,550 جنيها شراء 1,600 جنيها
  • الذهب عيار 18: بيع 1,329 جنيها شراء 1,371 جنيها
  • الذهب عيار 14: بيع 1,033 جنيها شراء 1,067 جنيها

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20 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب اليوم

  • الذهب عيار: 12: بيع 886 جنيها شراء 914 جنيها
  • الأونصة: بيع 55,091 جنيها شراء 56,869 جنيها
  • سعر الجنيه الذهب: بيع 12,400 جنيه شراء 12,800 جنيه
  • كيلو الذهب: بيع 1,771,429 جنيهًا شراء 1,828,571 جنيهًا

أسعار الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 241,420 جنيها$57.65
سعر الذهب عيار 221,302 جنيه$52.84
أسعار الذهب عيار 211,243 جنيها$50.44
أسعار الذهب عيار 181,065 جنيها$43.24
سعر الذهب عيار 14828.44 جنيها$33.63
سعر الذهب عيار 12710.08 جنيه$28.82
سعر الذهب عيار 9532.57 جنيه$21.62
أسعار أوقية الذهب44,167 جنيها$1,793
أسعار جنيه الذهب9,941 جنيها$403.53
أسعار كيلو الذهب1,420,168 جنيها$57,646

 

سعر الذهب العالمي 

وصعد سعر الذهب العالمي متأثرًا بتراجع سعر الدولار، فصعدت العقود الفورية للذهب قرب الـ 1791 دولار للأوقية مرتفعةً بنسبة 0.3%، وفي المقابل قفزت العقود الآجلة للذهب العالمي بقوة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم ما يعادل 0.3%، ارتفاعًا إلى مستويات قرب الـ 1804 دولارات للأوقية، وتراجع سعر الدولار مع بيانات البطالة الصادرة للتو، وسجل مؤشر الدولار الآن مستويات الـ 104.9، منخفضًا بحوالي 0.15%.

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