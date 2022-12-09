أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9-12-2022

واصل سعر الذهب تراجعه خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتراجع عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في سوق المال – إلى 1600 جنيه، كما تراجع باقي أعيرة الذهب رغم الصعود العالمي لها.

وكان الذهب عيار 21 قد وصل إلى سعره إلى 1800 جنيه بداية الأسبوع الحالي، ما دفع أغلب الصاغة إلى وقف التداولات لعدة ساعات حتى تستقر الأسعار، وبدأت الأسعار في التراجع بعدها بأيام قليلة.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9-12-2022

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 1,771 جنيها شراء 1,829 جنيها

الذهب عيار 22: بيع 1,624 جنيها شراء 1,676 جنيها

الذهب عيار 21: بيع 1,550 جنيها شراء 1,600 جنيها

الذهب عيار 18: بيع 1,329 جنيها شراء 1,371 جنيها

الذهب عيار 14: بيع 1,033 جنيها شراء 1,067 جنيها

الذهب عيار: 12: بيع 886 جنيها شراء 914 جنيها

الأونصة: بيع 55,091 جنيها شراء 56,869 جنيها

سعر الجنيه الذهب: بيع 12,400 جنيه شراء 12,800 جنيه

كيلو الذهب: بيع 1,771,429 جنيهًا شراء 1,828,571 جنيهًا

أسعار الذهب في سوق المال

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 1,420 جنيها $57.65 سعر الذهب عيار 22 1,302 جنيه $52.84 أسعار الذهب عيار 21 1,243 جنيها $50.44 أسعار الذهب عيار 18 1,065 جنيها $43.24 سعر الذهب عيار 14 828.44 جنيها $33.63 سعر الذهب عيار 12 710.08 جنيه $28.82 سعر الذهب عيار 9 532.57 جنيه $21.62 أسعار أوقية الذهب 44,167 جنيها $1,793 أسعار جنيه الذهب 9,941 جنيها $403.53 أسعار كيلو الذهب 1,420,168 جنيها $57,646

سعر الذهب العالمي

وصعد سعر الذهب العالمي متأثرًا بتراجع سعر الدولار، فصعدت العقود الفورية للذهب قرب الـ 1791 دولار للأوقية مرتفعةً بنسبة 0.3%، وفي المقابل قفزت العقود الآجلة للذهب العالمي بقوة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم ما يعادل 0.3%، ارتفاعًا إلى مستويات قرب الـ 1804 دولارات للأوقية، وتراجع سعر الدولار مع بيانات البطالة الصادرة للتو، وسجل مؤشر الدولار الآن مستويات الـ 104.9، منخفضًا بحوالي 0.15%.