سعر الذهب بالمصنعية الآن.. اعرف أسعار الذهب اليوم للبيع والشراء

ننشر لكم سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية، حيث يترقب الكثير من المواطنين و أصحاب محلات الصاغة يومياً أسعار الذهب، وتداول ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الحالية، و شهدت أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 8-12-2022، ارتفاعاً جديد.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

حقق الجرام: نحو 1829 جنيه للبيع.

حقق الجرام: نحو 1897 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل الجرام: نحو 1676 جنيه للبيع.

سجل الجرام: نحو 1739 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ الجرام: حوالي 1600 جنيه للبيع.

بلغ الجرام: حوالي 1660 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل الجرام: عند 1371 جنيه للبيع.

وصل الجرام: عند 1423 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

تدوال الجرام: لنحو 1067 جنيه للبيع.

تدوال الجرام: لنحو 1107 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12

حقق الجرام: نحو 914 جنيه للبيع.

حقق الجرام: نحو 949 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة

عيار 24، سجل بيع 1,829 شراء 1,897

عيار 22، وصل بيع 1,676 شراء 1,739

عيار 21، حقق بيع 1,600 شراء 1,660

عيار 18، بلغ بيع 1,371 شراء 1,423

عيار 14 ، سجل بيع 1,067 شراء 1,107

عيار 12، وصل بيع 914 شراء 949

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، حوالي 12800 جنيه للبيع، و 13280 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الخميس، حوالي 56869 جنيه للبيع، و 59001 جنيه للشراء.

أسعار الذهب العالمي اليوم

انخفض الذهب العالمي في تعاملات اليوم بعد الارتفاع الذي سجله سعر الأوقية في تداولات أمس الأربعاء.

سعر سبيكة الذهب اليوم

سبيكة وزن جرام، سجلت نحو 2091 جنيه مصري.

سبيكة وزن 2.5 جرام، وصلت عند 5.227 جنيه مصري.

سبيكة وزن 10 جرام، حققت نحو 20.910جنيه مصري.

سبيكة وزن 20 جرام، بلغت حوالي 41.8201 جنيه مصري.

سبيكة وزن 50 جرام، سجلت نحو 104.550 جنيه مصري.

سبيكة ذهب وزن 50 جرام، وصلت عند 96035 جنيه مصري.

سبيكة ذهب وزن 100 جرام، حققت نحو 184.000 جنيه مصري.