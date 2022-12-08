الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب بالمصنعية الآن.. اعرف أسعار الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب
سعر الذهب

ننشر لكم سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية، حيث يترقب الكثير من المواطنين و أصحاب محلات الصاغة يومياً أسعار الذهب، وتداول ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الحالية، و شهدت أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 8-12-2022، ارتفاعاً جديد.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24  

حقق الجرام: نحو 1829 جنيه للبيع.
حقق الجرام: نحو 1897 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 
سجل الجرام: نحو 1676 جنيه للبيع.
سجل الجرام: نحو 1739 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21  

بلغ الجرام: حوالي 1600 جنيه للبيع.
بلغ الجرام: حوالي 1660 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل الجرام: عند 1371 جنيه للبيع.
وصل الجرام: عند 1423 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

تدوال الجرام: لنحو 1067 جنيه للبيع.
تدوال الجرام: لنحو 1107 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 
حقق الجرام: نحو 914 جنيه للبيع.
حقق الجرام: نحو  949 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة

عيار 24، سجل بيع 1,829 شراء 1,897
عيار 22، وصل بيع 1,676 شراء 1,739
عيار 21، حقق بيع 1,600 شراء 1,660
عيار 18، بلغ بيع 1,371 شراء 1,423
عيار 14 ، سجل بيع 1,067 شراء 1,107
عيار 12، وصل بيع 914 شراء 949

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، حوالي 12800 جنيه للبيع، و 13280 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الخميس، حوالي 56869 جنيه للبيع، و 59001 جنيه للشراء.

الذهب يتراجع 120 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 1600 جنيه للجرام

أسعار الذهب العالمي اليوم

انخفض الذهب العالمي في تعاملات اليوم بعد الارتفاع الذي سجله سعر الأوقية في تداولات أمس الأربعاء.

سعر سبيكة الذهب اليوم

سبيكة وزن جرام، سجلت نحو 2091 جنيه مصري.
سبيكة وزن 2.5 جرام، وصلت عند 5.227 جنيه مصري.
سبيكة وزن 10 جرام، حققت نحو 20.910جنيه مصري.
سبيكة وزن 20 جرام، بلغت حوالي 41.8201 جنيه مصري.
سبيكة وزن 50 جرام، سجلت نحو 104.550 جنيه مصري.
سبيكة ذهب وزن 50 جرام، وصلت عند 96035 جنيه مصري.
سبيكة ذهب وزن 100 جرام، حققت نحو 184.000 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية| سعر سبيكة وأونصة الذهب بكام النهاردة

الذهب الذهب اليوم سعر سعر الذهب سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

سعر الذهب بالمصنعية الآن.. اعرف أسعار الذهب اليوم للبيع والشراء

الذهب يتراجع 120 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 1600 جنيه للجرام

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة وأسعار التذاكر 2023

مواعيد امتحانات الترم الأول 2023 لصفوف النقل

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟