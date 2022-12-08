الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يتراجع 120 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 1600 جنيه للجرام

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية، اليوم الخميس، تراجعا كبيرا بلغ قيمة 120 جنيها، ليسجل عيار 21 نحو 1600 جنيه للجرام، بعد أن سجل في بداية التعاملات الصباحية  1720 جنيها.

انخفضت أسعار  الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1783.50 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه أكثر من 1% أمس الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1795.10 دولار.

وجاءت أسعار الذهب كالآتي:

سعر عيار 18 سجل نحو 1371 جنيها.

سعر عيار 21 سجل نحو 1600 جنيه.

سعر عيار 24 سجل نحو 1829 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو  12800 جنيه.

سعر أوقية الذهب سجل نحو 1804 جنيهات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

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