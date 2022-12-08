الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين من التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال العقارات، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات عن ممارسة المتهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 7 ملايين جنيه، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.

وأضافت التحريات أن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة العقارات نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

ضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 7 ملايين جنيه بغرض استثمارها في مجال الاستثمار العقاري، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

تجديد حبس النصب متهم الاحتيال أموال المواطنين الاستثمار العقاري

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