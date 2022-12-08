الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل اتحاد طلاب جامعة طنطا الجديد.. الدرسي رئيسًا والصعيدي نائبًا (صور)

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شهدت جامعة طنطا، الخميس، إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية لمجلس اتحاد طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وإشراف وحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والتى أسفرت عن فوز الطالب محمد محمد الدرسى المقيد بكلية الطب بمقعد رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، ومحمد عادل الصعيدى المقيد بكلية التجارة بمقعد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا.

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وهنأ الدكتور محمود زكى الطلاب الفائزين  بمقاعد الاتحاد الجديد، مؤكداً أنه يقع على عاتقهم تحديات كبيرة فى التعبير عن أراء وطموحات زملائهم الطلاب، ووجه بضرورة أن يكونوا على قدر المسؤولية والمهام المنوطة بهم، وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم

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من جانبه، أضاف د.محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا أن الانتخابات اليوم تمت وفقاً لأعلى معايير الشفافية والنزاهة، مؤكداً على أهمية إتحاد الطلاب باعتباره حلقة الوصل بين إدارة الجامعة وطلابها، مؤكداً على دعمه الكامل لاتحاد الطلاب بالجامعة فى التنسيق مع الإدارات بالجامعة، لتشجيع الطلاب على المشاركة وممارسة الأنشطة المختلفة.

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أوضح نائب رئيس الجامعة أنه تم اليوم أيضاً انتخاب أمناء اللجان وفاز الطالب محمد أبو الخير أميناً للجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا وعمر السعيد أميناً مساعداً، والطالب محمد الشناوى أميناً عاماً للجنة النشاط الثقافية العليا وعبد الرحمن حتاته أميناً مساعداً، والطالب محمد عبدو أميناً عاماً للجنة النشاط الفني العليا ودنيا شلتوت أميناً مساعداً، وشروق أبو طاحون أميناً للجنة النشاط الرياضي العليا ومازن طارق أميناً مساعداً، والطالب اسلام أيمن أميناً للجنة الأسر العليا وأحمد عبد الحميد أميناً مساعدا، وأحمد الدمرداش أميناً للجنة النشاط الاجتماعي والرحلات وأسماء جمال أميناً مساعدا، وأحمد الأبيض أميناً للجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا واسلام بارومة أميناً مساعدا.

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في إطار منفصل، أعلنت جامعة طنطا، بدء المرحلة الأولى لتدريب الطلاب على ريادة الأعمال، وتنفيذ أفكار المشروعات الصغيرة، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين بنك المصرف المتحد وتكامل جامعات الدلتا لشؤون خدمة المجتمع  لإتاحة فرص إقامة مشاريع صغيرة لطلاب الفرق النهائية بجامعة طنطا، اعتبارا من ٢٩ يناير حتى ٢ فبراير2023، لمدة 25 ساعة تدريبية، حيث يبدأ من اليوم الخميس، تسجيل طلاب الفرق النهائية لعرض المشروعات الصغيرة.

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أكد رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تعمل دائمًا على  دعم الأفكار المتميزة للمشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه طلابها، ودورها البارز فى رعايتهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم، وإعدادهم جيداً لمواجهة سوق العمل، موضحاً أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع جامعات وسط الدلتا "المنصورة والزقازيق والمنوفية وبنها والسادات والأزهر"، لتدريب الطلاب وتقديم الدعم الفنى المطلوب للأفكار الأكثر تميزاً، وتقديم الدعم المادي لعدد من المشاريع الصغيرة التى تستهدف خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتتميز بفكر جديد، ومختلف يتناسب مع التغيرات المجتمعية والاقتصادية ويدعم الجوانب الابتكارية والتنافسية. 

محمد الدرسى رئيس ا لاتحاد طلاب جامعة طنطا و محمد الصعيدى نائب ا الشفافية والنزاهة الطلاب الفائزين المهام المنوطة النشاط الثقافي النشاط الاجتماعى النشاط الفني اتحاد طلاب جامعة طنطا الجديد

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