بالأسماء.. نتائج انتخابات اتحاد الطلاب في جامعة كفر الشيخ

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي نتائج انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بمقاعد مجلس اتحاد طلاب الجامعة واتحادات الطلاب فى كليات الجامعة ونجاحهم فى الحصول على جميع المقاعد بكل كلية من كليات الجامعة واستطاعوا وبجدارة حصد مجلس اتحاد طلاب الجامعة بأكمله.

وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفرالشيخ، فوز الطالبة هاجر أشرف عبدالله كلية الذكاء الإصطناعي بمنصب رئيس اتحاد الطلاب، وفوز الطالب أبانوب إبراهيم، كلية التربية بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وأسفرت باقى نتائج اتحاد الطلاب عن فوز الطالب محمد علاء الدين كلية العلاج الطبيعي بمنصب أمين لجنة الأسر، والطالب رياض صقر كلية الحاسبات والمعلومات ،أمينا مساعدا للجنة الأسر، وحصل على منصب أمين اللجنة الرياضية الطالب إياد الغنام كلية التربية الرياضية، والطالب أكرم أبو نور كلية التمريض أمين مساعد اللجنة الرياضية، وحصل على منصب أمين اللجنة الثقافية الطالب مصطفى الشاذلي كلية الزراعة، والطالب محمد عادل كلية الطب البيطري أمينا مساعد اللجنة الثقافية.

كما حصل على منصب أمين اللجنة الفنية الطالب أمنية عادل كلية التربية النوعية، والطالبة روان رفعت كلية الآداب، أمينا مساعدا للجنة الفنية، وفاز بمنصب أمين لجنة الجوالة الطالب محمد رضا النعماني كلية الحقوق ، والطالبة بكلية الثروة السمكية زينب ضياء أمين مساعد لجنة الجوالة، كما فاز الطالب أحمد شنقار كلية الصيدلة بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية، والطالب محمد أيمن كلية التجارة أمين مساعد للجنة الاجتماعية، وفازت الطالبة شروق جامع كلية الهندسة بمنصب أمين اللجنة العلمية‎ والطالبة الشيماء متولي كلية العلوم بمنصب أمين مساعدا للجنة العلمية.

وهنأ رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الطلاب الفائزين فى الانتخابات الطلابية، مطالبا من المجلس الجديد استشارة الطلاب والجامعة فى أعمالهم وأنشطتهم، موضحا أن الجامعة تعاملت مع الانتخابات بشفافية وحيادية، مشيدا بالتمثيل المشرف الذى أظهره طلاب الجامعة خلال فترة المشاركة الإيجابية فى انتخابات اتحاد الطلاب واتحادات الكليات.

وأوضح د.دسوقى أن الاتحادات الطلابية أدت دورًا مهماً فى حياة الطلاب على مدار العقود الماضية، مشيرا إلى أن الانتخابات الطلابية ليست مقتصرة على خدمة الطلاب فقط بل هى "المكان الذى فيه تغرس المبادئ والأفكار"، مشيدا بأسرة طلاب من أجل مصر على مستوى الجامعات المصرية وأنشطتها المتميزة.

وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة ستقدم لأعضاء الإتحاد كل صورالدعم والتسهيلات التي يتطلبها دورهم ومسئولياتهم، مؤكدًا أن الجامعة تهتم ببناء الشخصية المتكاملة للطلاب، من خلال خطة الأنشطة الطلابية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشاد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتزام الجميع بالإجراءات التى أقرتها الجامعة أثناء إجراء الانتخابات موجها الشكر إلى اللجنة المشرفة على إجراء الإنتخابات، مؤكدا أن الانتخابات أجريت فى جو من الشفافية والنزاهة مما يتيح للطلاب الحرية الكاملة فى التصويت وتمت بصورة تليق باسم ومكانة جامعة كفر الشيخ وطلابها المتميزين.

وأشاد طلاب جامعة كفرالشيخ بأهداف أسرة طلاب من أجل مصر ودورها في التواصل مع زملائهم وإعداد الطلاب ثقافيًا واجتماعياً ورفع الوعي الجمعي لديهم وتأهيلهم للمشاركة في الأنشطة الطلابية وتنظيم العديد من الأنشطة داخل الجامعة وخارجها، وخوضها انتخابات الاتحادات الطلابية.

وحاز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة على ثقة الطلاب بتميزهم في تقديم الأنشطة التي قامت بها الأسرة ودورها في مساعدة زملائهم وتحفيزهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية، خلال السنوات الماضية.

وتستخدم الأسرة أحدث الوسائل والأنظمة في إعداد الطلاب لتحقيق المشاركة الفاعلة للطلاب و تأهيل وتدريب الخريجين للمنافسة في ريادة الأعمال وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات في مصر والخارج .