«الباز» يشيد بصورة حدائق المنتزه بعد التطوير: لا تصدر أحكامًا دون معلومات

علّق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات في الإسكندرية يوم الإثنين الماضي.

وقال «الباز»، خلال تقديم برنامجه الأسبوعي «مش حسبة برمة» عبر إذاعة «نغم إف إم»، الخميس: «رأيت المشروعات على الأرض، ومحور التعمير محور استثماري وليس مجرد طريق يمشي عليه الناس».

الباز: المواطنون انتقدوا تطوير حدائق المنتزه فى البداية وقالوا تخريب

كما تحدث الدكتور محمد الباز عن تطوير حدائق المنتزه، قائلًا: «وقت التطوير كان فيه تصدير إن فيه تخريب بيحصل، وناس كتير استجابت لهذا الكلام وقالوا دي حديقة لها تاريخ وذكريات واتهدت» متسائلًا: «هو هد حاجة ومشي ولا هو لسه بيشتغل؟».

وأشاد «الباز» بالصورة التي ظهرت عليها حدائق المنتزه، متابعًا: «الناس أصدرت الحكم بالفشل، وهنا لا ألعب دور الناصح أو الواعظ، تمهل حتى في حياتك العادية فكر ولا تصدر أي أحكام دون معلومات أو دون اطلاع».

وتابع: «البلد لا بد أن يتقدم بنا جميعًا، وكل واحد مهما كان وضعه الاجتماعي أو السياسي له دور، ولا تفرط في هذا الدور».