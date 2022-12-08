«حياة كريمة» تنظم قافلة طبية بالتعاون مع جامعة المنوفية

نظمت جامعة المنوفية الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للجامعات قافلة طبية بشرية لخدمة أهالي قرية العامرة مركز منوف إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة".

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وعلاء فتحي مدير عام القوافل.

وذكر الدكتور محمد شاهين، أن تنظيم هذه القوافل تأتي انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط وخدمة أهالي القرى الأكثر احتياجًا وأشد فقرًا، حيث يتم الكشف على المرضى وصرف العلاج مجانًا.

وأضاف علاء فتحي، مدير عام القوافل بالجامعة، أن التخصصات في القافلة تشمل الباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والعظام والرمد والمخ والأعصاب والصدرية بواسطة أطباء متخصصين أعضاء هيئة تدريس من كلية الطب بالجامعة للكشف على المرضى بالقرية وصرف الأدوية على المرضى مجانًا.

وأضاف محمد خطاب، مدير النشاط الاجتماعي، أن صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات شارك في القافلة لعمل توعية صحية لتوعية لأهالي القرية عن خطورة الإدمان والمخدرات.

وبلغ عدد الكشف في القافلة حوالي في الباطنة عدد 54 حالة، وفي الأطفال عدد 53 حالة وفي الجلدية 43 حالي، وفي العظام 54 حالة، وفي الأنف والأذن والحنجرة 39 حالة، وفي الرمد 39 حالة، وفي المخ والأعصاب 11 حالة، وصدر 27 حالة، وتم صرف العلاج لهم بالمجان، وتم عمل تحويل الحالات التي تستدعي الأشعة والتحاليل والمتابعة للمستشفيات الجامعية لعمل اللازم لهم وتم عمل توعيه صحيه لجميع المترددين فى القافلة عن خطورة الإدمان والمخدرات.