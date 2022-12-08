الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عبدالرحمن مصطفى رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة بني سويف وأحمد على نائبًا

الانتخابات
الانتخابات

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية، والتي أسفرت عن فوز الطالب عبد الرحمن مصطفى أحمد بالفرقة الرابعة بكلية تجارة، برئاسة الاتحاد للعام الجاري، وفوز الطالب أحمد علي حسين بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وتم إجراء الانتخابات تحت إشراف اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية، والتي تتكون من الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رجب عبد الظاهر الأستاذ بكلية الحقوق، والدكتور حسام الهواري منسق الأنشطة الطلابية، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب.

فيما فاز الطالب محمود أحمد ربيع برئاسة النشاط العلمي والتكنولوجي، ومساعده الطالب محمد رمضان محمد،  وفاز الطالب عمار محمد رجب برئاسة لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة، ومساعده الطالب عبدالله رضا عبد العال ، بينما فاز الطالب أحمد جابر محمد برئاسة النشاط الفني ومساعدها الطالب حذيفة أمجد عبد العاطي، وفاز الطالب محمد أشرف عبدالمنعم برئاسة النشاط الثقافي والإعلامي، ومساعدته الطالبة  أروى محمود إبراهيم.

وفاز الطالب أحمد محمد أبو القاسم برئاسة النشاط الرياضي، ومساعده الطالب أحمد رمضان ابراهيم ، وفاز الطالب محمود ابراهيم برئاسة النشاط الاجتماعي و الرحلات، ومساعده الطالب  أدهم محمود أيمن، وفازت الطالبة سهيلة فاروق أحمد  برئاسة نشاط الأسر، ومساعدها الطالب مصطفى سلامة عبدالعال.

ووجه الدكتور منصور حسن التهنئة للطلاب الفائزين برئاسة وعضوية اتحاد طلاب جامعة بني سويف، مؤكدا أن عمليات التقدم والترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وعملية تسجيل البيانات اتسمت بالديمقراطية والحيادية والشفافية والنزاهة، وأن مسئولي إدارة رعاية الشباب بالكليات قدموا كل الدعم والتيسير للطلاب، مشيدا بنجاح تلك التجربة الديمقراطية.

وفي سياق آخر، نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بالتعاون مع كلية التربية الرياضية ندوة حول مناهضة العنف القائم على النوع، للعنف ضد المرأة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية الدكتور منصور حسن جامعة بني سويف رعاية الشباب شئون التعليم والطلاب

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