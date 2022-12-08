الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار حديد التسليح اليوم الخميس في الأسواق

حديد التسليح
حديد التسليح

ارتفعت مجدداً أسعار حديد التسليح  خلال شهر ديسمبر، وذلك بسبب عدة عوامل كان من أهمها تضرر أسواق البليت العالمية وهي المادة الخام التي تدخل في صناعة الحديد وبالتالي ارتفاع أسعارها يسبب بتداعيات الحرب الروسية الأوكراني، فضلا عن ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، وتضرر سلاسل الإمداد وزيادة تكلفة الشحن البحري، والنقل البحرى بشكل عام.

وأعلنت مصانع  حديد  التسليح الأسعار للطن الواحد تسليم أرض المصنع، شاملا القيمة المضافة بنسبة 14% منها حديد عز، الجيوشي و السويس للصلب.  


- أسعار الحديد اليوم الخميس

سجل سعر حديد عز اليوم نحو 20450 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.
بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب اليوم نحو 20300 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع. 
بينما سجل حديد بشاي للصلب 21205 جنيهات للطن الواحد تسليم أرض المصنع.
بينما جاء سعر حديد السويس للصلب  20350 جنيها للطن الواحد تسليم أرض المصنع. 
بينما بلغ سعر حديد الجارحي 21100 جنيه للطن الواحد  تسليم أرض المصنع. 
بينما جاء سعر حديد المراكبي  20330 جنيها  للطن الواحد تسليم أرض المصنع. 
وبلغ سعر طن  حديد مصر ستيل نحو 20300 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع. 
 وسجل سعر حديد العشري نحو 20350 جنيها  للطن الواحد تسليم ارض المصنع.

وبلغ سعر حديد عطية نحو 20350 جنيها للطن الواحد تسليم أرض المصنع.
وجاء سعر حديد سرحان نحو 20350 جنيها للطن الواحد  تسليم أرض المصنع. 
وبلغ سعر حديد المعادي نحو 20300 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع. 
بينما بلغ سعرحديد العتال نحو 20400 جنيه للطن الواحد  تسليم ارض المصنع .
وبلغ سعر  حديد الكومي نحو 20300 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع.

8 ديسمبر 2022 أسعار حديد التسليح أسعار الحديد أسعار مواد البناء الأسعار العالمية الحديد التسليح

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