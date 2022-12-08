الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الطاقة والاقتصاد».. محلل سعودي يكشف أبرز الملفات خلال القمة العربية الصينية بالرياض

عبدالله بن احمد الجازع
عبدالله بن احمد الجازع

قال الدكتور عبدالله بن أحمد الجازع المحلل السياسي السعودي،  إن أبرز الملفات المتوقع مناقشتها خلال القمة العربية الصينية في الرياض، هي الاقتصاد وأمن الطاقة وأمن سلاسل الإمداد العالمية  والتي أصبحت الهاجس الذي يؤرق العالم. 

 وأو2ضح المحلل السياسي السعودي، أن حجم التبادل التجاري السعودي الصيني بلغ في 2022 حوالي 296 مليار ريال سعودي وخلال الخمس سنوات الماضية بلغ حجم التبادل التجاري 1.335 مليار ريال بينما بلغ حجم التبادل التجاري مع الإمارات في 2020 حوالي 257 مليار درهم وهاتين الدولتين من يقود الاقتصاد العربي عدا التبادل التجاري مع باقي الدول والتي أتوقع بأن الحجم لا يقل عن 300 مليار دولار لكل عام ومن خلال هذا الحجم في التجارة أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للدول العربية.

- ارتفاع التبادل التجاري مع الدول العربية وتراجعه مع الولايات المتحدة الأمريكية

 وتابع، في نفس الوقت ومنذ 2010 تراجع التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة وصلت 65% وذلك بعد اعتماد النفط الصخري كبديل عن النفط السعودي والعربي بصفة عامة، إضافة لما تتعرض له الأسواق العالمية من نقص في الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك ارتفاع السلع الغذائية القادمة 

 وأكد في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن التعاون التجاري وتسهيل حركة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الصينية الى المنطقة العربية، ونقل تقنيات الجيل الخامس "G5" الى المنطقة بحكم أن الصين هي الرائدة في هذا التطور الهائل للإتصالات

وتابع  أعتقد أنها في ذروتها وقد تتطور بشكل أسرع في ظل تقوقع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من التعامل مع المنطقة العربية بأسلوب الند للند، حيث لازالت تعشعش في رؤس بعض الساسة التعامل بتعالي مع المنطقة وشعوبها، في ظل أن الصين تحتاج الطاقة العربية والبتروكيماويات في صناعتها وفي حركتها التجارية والصناعية.

القمة العربية الصينية الاقتصاد الإمارات التبادل التجاري الولايات المتحدة الامريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

وزير المالية: مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

الرئيس السيسى يتوجه للسعودية للمشاركة فى القمة العربية الصينية الأولى

ضبط 930 جرام مشغولات ذهبية على جسد راكب بمطار القاهرة

إصابة 7 عاملات إثر انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟