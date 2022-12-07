«الدستور» يكشف عن راتب أيمن عبدالعزيز مع المنتخب

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، راتب أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد للمنتخب.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة فى تصريحات لـ الدستور، عن أن المجلس حدد 50 ألف جنيه راتبًا لأيمن عبدالعزيز، لافتا إلى أنه لا يتقاضى هذا الراتب «صافى»، ولكن يخصم منه الضرائب.

وكان روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطني قد وافق على تواجد أيمن عبدالعزيز ضمن الجهاز الفنى للمنتخب الوطني، بعد مفاضلة بين أكثر من مدرب منهم محمد يوسف المدير الفنى الحالي لطلائع الجيش، ومحمد عبدالواحد لاعب الزمالك السابق وعبدالستار صبرى لاعب المنتخب السابق.

وقاد فيتوريا المنتخب فى ثلاث مباريات ودية أمام النيجر وليبيريا وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وفوز آخر على المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل هدف.



من ناحية أخرى، قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إحالة الحكم الدولى السابق محمد دالاس والمراقب الحالى للحكام للتحقيق بعد أن دخل فى مشادة قوية مع أحمد أبوالعلا عضو لجنة الحكام.

وكان دالاس قد حضر لاتحاد الكرة قبل عدة أيام ودخل فى مشادة كلامية مع أحمد أبوالعلا لعدم إسناد مباريات إليه بشكل مستمر كمراقب للحكام، وكادت المشادة أن تصل لحد الاحتكاك.