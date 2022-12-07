الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الدستور» يكشف عن راتب أيمن عبدالعزيز مع المنتخب

روى فيتوريا
روى فيتوريا

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، راتب أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد للمنتخب.

 

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة فى تصريحات لـ الدستور، عن أن المجلس حدد 50 ألف جنيه راتبًا لأيمن عبدالعزيز، لافتا إلى أنه لا يتقاضى هذا الراتب «صافى»، ولكن يخصم منه الضرائب.

 

وكان روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطني قد وافق على تواجد أيمن عبدالعزيز ضمن الجهاز الفنى للمنتخب الوطني، بعد مفاضلة بين أكثر من مدرب منهم محمد يوسف المدير الفنى الحالي لطلائع الجيش، ومحمد عبدالواحد لاعب الزمالك السابق وعبدالستار صبرى لاعب المنتخب السابق.

 

وقاد فيتوريا المنتخب فى ثلاث مباريات ودية أمام النيجر وليبيريا وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وفوز آخر على المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل هدف.      


من ناحية أخرى، قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إحالة الحكم الدولى السابق محمد دالاس والمراقب الحالى للحكام للتحقيق بعد أن دخل فى مشادة قوية مع أحمد أبوالعلا عضو لجنة الحكام.

 

وكان دالاس قد حضر لاتحاد الكرة قبل عدة أيام ودخل فى مشادة كلامية مع أحمد أبوالعلا لعدم إسناد مباريات إليه بشكل مستمر كمراقب للحكام، وكادت المشادة أن تصل لحد الاحتكاك.

المنتخب راتب ايمن عبدالعزيز الجهاز الفنى للمنتخب روي فيتوريا مجلس الجبلاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

مباحث بولاق الدكرور تصطاد «فتحى الأبيض» وبحوزته 30 كيلو بودر

كل شىء عن الفاتورة الإلكترونية| «المالية» عن المنظومة الجديدة: لا تغيير بالمعاملات الضريبية

قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بقرية المعابدة الغربية فى أسيوط

خبير تغيرات مناخية يكشف جهود الدولة فى حماية الشواطئ

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 لدخول امتحانات الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟