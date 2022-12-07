عائلته ترفض ريال مدريد.. ليفربول يقترب من حسم صفقة بيلينجهام

تقدم نادي ليفربول الانجليزي، والمحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، خطوة على ريال مدريد الإسباني، في صراع التعاقد مع جودي بيلينجهام، لاعب وسط فريق بروسيا دورتموند الألماني.

جودي بيلينجهام يلعب ضمن صفوف فريق بروسيا دورتموند منذ يوليو 2020، وانضمامه من فريق بيرمنجهام الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكره كريستيان فالك، صحفي مجلة بيلد الألمانية فإن نادي ليفربول هو الطرف الأقرب لحسم صفقة بيلينجهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد فالك، أن الاتصالات بين ممثلي اللاعب وإدارة نادي ليفربول متقدمة أكثر من نظيرتها مع إدارة ريال مدريد.

كما أشار إلى أن عائلة بيلينجهام تفضل انتقاله لنادي ليفربول على اللعب لريال مدريد.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الفرنسي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022 يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً.

وتأهل المنتخب الإنجليزي لدور الـ16 لبطولة كأس العالم، قطر 2022، باحتلاله صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط حصدها من الفوز على إيران وويلز، والتعادل أمام أمريكا، ثم التقى منتخب السنغال في دور الـ16 وفاز عليه بـ3 أهداف دون رد.

«آس»: ريال مدريد لن يدخل فى مزاد للتعاقد مع بيلينجهام

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أمس أن إدارة نادي ريال مدريد وضعت حدًا أقصى لصفقة بيلينجهام بلغ 125 مليون يورو، مشددة على أنه من الصعب الوصول لرقم أعلى من هذا الرقم، وأن النادي لن يدخل في مزاد من أجل الحصول على اللاعب.

وترغب إدارة دورتموند في الحصول على 150 مليون يورو نظير بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل ازدياد المنافسة بين الأندية الأوروبية على ضم اللاعب.

وترى الصحيفة أن الأمل الوحيد لريال مدريد في الصفقة هو خروج نادي ليفربول من الصفقة واختيار اللاعب أن يمثل النادي الملكي خاصة في ظل العلاقة الجيدة بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند.