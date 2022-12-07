الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي والزمالك اليوم

أحمد سيد زيزو سجل
أحمد سيد زيزو سجل هدفا في مرمى طلائع الجيش وأهدر ركلة جزاء

احتفظ أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة بصدارة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد أربعة أهداف بعد انتهاء المباريات الأربع التي أقيمت اليوم في الأسبوع السادس وأسفرت عن فوز بيراميدز على المقاولون بهدفين نظيفين والأهلي على غزل المحلة بنفس النتيجة والزمالك على طلائع الجيش برباعية نظيفة وتعادل فاركو مع الداخلية 1-1  واحتل التونسي رفيق كابو مهاجم انبي المركز الثاني برصيد ثلاثة أهداف.

ترتيب هدافي الدورى المصرى بعد فوز الاهلى والزمالك على الغزل والطلائع

ويتساوى 11 لاعبا  في المركز الثاني ولكل منهم هدفين وهم كريم فؤاد " الأهلي " وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأحمد أبوالفتوح " الزمالك " والنيجيري أوستن أموتو " الاتحاد السكندري " والجزائري عبد الرحيم دغموم " المصري " ومصطفى فتحي " بيراميدز " وخالد قمر " طلائع الجيش"  وكريم بامبو ومحمد هلال " البنك الأهلي " والمغربي أحمد بلحاج " أسوان " .

 ويتساوى 54 لاعبا في رصيد هدف واحد لكل منهم وهم شادي حسين والتونسي علي معلول ومحمد شريف وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وعمرو السولية والجنوب إفريقي بيرسي تاو والبرازيلي برونو سافيو " الأهلي " والبنيني سامسون أكينولا والتونسي سيف الجزيري وعمرو السيسي ويوسف أسامة نبيه "الزمالك" وحازم مرسي وباسم مرسي "الإسماعيلي" وإبراهيم حسن وهشام صلاح وخالد صبحي ومروان عطية "الاتحاد السكندري" ومروان حمدي وأحمد الشيخ  "المصري"، ومحمود صابر والجنوب إفريقي فخري لاكاى ورمضان صبحي والتونسي فخر الدين بن يوسف "بيراميدز"، والنيجيري صديق أوجولا والغيني أليا سيلا "سموحة"، "والنيجيري جابريل أوروك والمالاجاشي باولن فوافي "غزل المحلة"، وعمر السعيد والغيني حاجي باري وأحمد عاطف ومهند لاشين والكاميروني جوزيف جوناثان "فيوتشر" والإيفواري رزاق سيسيه ومحمود قاعود  " البنك الأهلي “ وأحمد كالوشا ويوسف لبيب ومحمد عبد العاطي  ”إنبي" وأحمد عبد العزيز مودي وأحمد شريف والجزائري رزقي حمرون ورامي صبري " فاركو " وميدو جابر والنيجيري جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان ورجب نبيل ومحمد عادل “سيراميكا كليوباترا”، وفادي فريد وعبد الرحمن خالد والأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " وكريم طارق وأحمد متعب " طلائع الجيش " والنيجيري فانوم الفريد ومصطفى فوزي " الداخلية " .

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

ديانج أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وغزل المحلة

 

وهناك هدفين جاءا عن طريق النيران الصديقة وسجلهما شريف رضا لاعب سموحة في مرمى فريقه بطريق الخطأ في مباراة الزمالك في الأسبوع الأول، وأحمد هاني مدافع سيراميكا كليوباترا في مرمى فريقه في مباراة البنك الأهلي في الأسبوع الرابع.

هدافي الدوري المصري ترتيب هدافي الدوري المصري احمد الشيخ كريم بامبو أحمد سيد زيزو كريم فؤاد الدورى المصرى

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