ديانج أفضل لاعب في مباراة الأهلي وغزل المحلة

حصل الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غزل المحلة خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.

وسجل هدفي المارد الأحمر بيرسي تاو وبرونو سافيو في الدقيقتين 16 و29 من عمر الشوط الأول في المباراة.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة الـ15 في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن غزل المحلة الوصيف برصيد 10 نقاط.

وتلقى غزل المحلة الهزيمة الأولى بالدوري هذا الموسم، فيما حقق الفريق الأحمر العلامة الكاملة من لعب 5 مباريات.

