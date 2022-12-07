صدمة أصحاب «الروب الأسود» بسبب بندارى.. القصة الكاملة لمقتل محامى كرداسة داخل مكتبه

خلال الساعات الماضية تصدر اسم "بنداري حمدي" مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات محامين شمال الجيزة، بعد انتشار نبأ مقتله بوابل من الأعيرة النارية داخل مكتبه بمدينة أبورواش بكرداسة، حيث سادت حالة من الصدمة والحزن بين زملائه "أصحاب الروب الأسود".

بنداري اتقتل

وانتشر خبر مقتل محامي كرداسة بعد تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا بدوي أعيرة نارية في مدينة كرداسة وسقوط قتيل، حيث هرعت قوات الأمن الى مسرح البلاغ؛ ليتبين أن القتيل هو بنداري حمدي محامي من نقابة شمال الجيزة 36 سنة مصاب بـ 3 رصاصات في الصدر من سلاح آلي وجرح قطعي بالفخذ نتيجة ضربه بسلاح أبيض، وتم نقله لمستشفى زايد التخصص لتلقي العلاج ولكنه توفى متأثرًا بإصابته.

موكل وانتقام

وأشارت التحريات بإشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد محمد أمين مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن المتهم كان يستقل دراجة نارية ويحمل سلاحًا آليًا أمطر به المجني عليه بالرصاص فأصاب جسده 3 طلقات في الصدر وأنحاء متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق حياته متأثرًا بإصابته.

وفحصت الأجهزة الأمنية بالجيزة علاقات بنداري حمدي محامي كرداسة بعد مقتله داخل مكتبه بأعيرة نارية أطلقها عليه ملثم مساء أمس الثلاثاء.

وتبين من التحريات الأولية تحديد هوية المتهم بعد رصد وجود خلافات بينه وبين المجني عليه، حيث إن كان موكلًا لدى المحامي القتيل في قضايا نفقة خاصة بزوجة المتهم وعندما خسرها المحامي لصالح الزوجة قرر المتهم الانتقام منه، وانتظر وصوله لمكتبه وفتح عليه النيران وفر هاربًا.

كاميرات المراقبة رصدت الجاني

وحرزت النيابة العامة بشمال الجيزة كاميرات مراقبة بمسرح مقتل بنداري حمدي محامي كرداسة لتفريغها وبيان مدى رصدها للجاني لحظة تنفيذه للجريمة وهروبه من أمام مكتب المجني عليه.

وأشارت مصادر مطلعة على التحقيقات إلى أن معاينة النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي كشفت عن وجود كاميرات مراقبة داخل المكتب الذي شهد الجريمة وخارجه، فتم تحريزها لتفريغها، حيث إنها قد تكون رصدت الجاني لحظة دخول وخروجه وتنفيذه للجريمة؛ لتنقيح الصور التي سجلتها الكاميرات وتحديد هوية المتهم من خلالها.

حيث تبين أن المتهم ملثم وشخص واحد يستقل دراجة نارية "موتوسيكل" وفر هاربًا بعد إطلاق الرصاص عليه من سلاح ناري "بندقية آلية".

مأموريات مسلحة

خرجت عدة مأموريات مسلحة من قوات مباحث كرداسة بقيادة العقيد تامر صالح مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث كرداسة للبحث عن المتهم، وتعتمد خطة البحث أيضًا على فحص باقي خلافات المجني عليه مع خصومه؛ لبيان مدى تورط شخص آخر من عدمه.

من المكتب للمشرحة

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بنقل جثمان بنداري حمدي محامي كرداسة إلى مشرحة زينهم بعد تكليف الطب الشرعي لتشريحه وتحديد أسباب الوفاة.

وانتقلت النيابة لإجراء المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة ومناظرة جثة المجني عليه لبيان ما بها من إصابات.

وأنهى خبراء الأدلة الجنائية رفع الآثار البيولوجية من مسرح جريمة مقتل محامي داخل مكتبه بمدينة أبورواش بكرداسة.

وتولى خبراء المعمل الجنائي في حضور فريق النيابة العامة رفع كافة الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة من "بصمات – دماء – فوارغ طلقات" لفحصها.

ضبط المتهم

ألقت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة قبل مرور 24 ساعة على ارتكابه الجريمة.

ونجحت مأمورية من مباحث كرداسة في ضيط المتهم بعد مطاردته فور هروبه من مسرح الحادث وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، ويجري الآن فريق البحث مناقشته، واستجوابه حول دوافعه لقتل المحامي المجني عليه.