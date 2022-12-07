صفقة مخدرات بـ28 مليونًا.. كواليس سقوط عنصرين إجراميين وسيدة فى الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أحد أخطر التشكيلات العصابية لترويج المخدرات يضم عنصرين إجراميين وسيدة.

وردت معلومات أكدتها التحريات باتجار عنصرين إجراميين أحدهما هارب من السجن المؤبد بالاتجار في المخدرات بالاشتراك مع سيدة، وأنهم دائمو التنقل في عدة شقق سكنية بأماكن مختلفة لاتخاذها كأوكار لممارسة نشاطهم الإجرامي.

تمكنت مأمورية من ضبط اثنين منهما يستقلان سيارة دون لوحات معدنية، وأرشدا عن شقق سكنية يتخذاها كأوكار لتخزين المواد المخدرة بأماكن مختلفة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

باستهدافهم أمكن ضبط المتهمة الأخيرة داخل أحد تلك الأوكار، وضبط مواد مخدرة ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية وسيارات بإجمالي مضبوطات (كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 18,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما – 148 أمبول كيتامين مخدر – مسدس - خزينة طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 8 هواتف محمول – 4 سيارات – مشغولات ذهبية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 28 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.