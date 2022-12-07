سهم «إيرباص» يتراجع بعد إعلانها خفض عدد الطائرات المستهدف تسليمها

تراجع سعر سهم شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 3%، بعد إعلان الشركة خفض عدد الطائرات التي تستهدف تسليمها خلال العام الحالي ككل.

وكان ارتفع سهم "إيرباص" بما يصل إلى 1.3%، ليغلق قبل أن تصدر الشركة بيان التسليمات.

ولم يطرأ تغير يذكر على السهم هذا العام، في حين خسرت أسهم شركة "بوينج" المنافسة 11% من قيمتها.

في الوقت ذاته، خفض المحلل الاقتصادي كبلر شيفرو تقييمه لسهم الشركة كما خفض دويتشه بنك السعر المستهدف للسهم.

تراجع عن التسليم

وخفضت شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" عدد الطائرات الذي تستهدف تسليمه خلال العام الحالي بسبب اضطراب سلاسل الإمداد في صناعة الطائرات بدرجة كان من الصعب على أكبر شركة صناعة طائرات في العالم التغلب عليها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن الشركة الأوروبية تخلت عن هدف تسليم 700 طائرة خلال العالم الحالي، وقالت أنه لن يكون أقل كثيرا من المستهدف، مضيفة أنه حتى نهاية نوفمبر الماضي سلمت الشركة 565 طائرة منها 68 طائرة خلال الشهر نفسه فقط.

وعادة ما تتسارع وتيرة التسليمات خلال الشهور الأخيرة من العام، وهو ما يعطي "إيرباص" الأمل في الاقتراب من الرقم المستهدف.

وأكدت "إيرباص" أن عدم تحقيق مستهدف التسليمات لهذا العام لن يكون له أي تأثير على الربحية وتوجيه التدفق النقدي الحر في 2022

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تخفض فيها "إيرباص" عدد الطائرات المستهدف تسليمه خلال العام الحالي، حيث كانت تتوقع في البداية تسليم 720 طائرة ثم خفضت الرقم في يوليو الماضي إلى 700 طائرة خلال العام الحالي ككل.

وعانت صناعة الطائرات العالمية من نقص إمدادات المكونات بدءا من المكونات الصغيرة حتى والمحركات