الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

داعية: الطلاق الشفهي دمر آلاف الأسر المصرية

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أكذوبة الطلاق الشفهي دمرت آلاف الأسر المصرية، موجهًا سؤالًا إلى مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عن فتاوى ضرب الزوجة وهل لازالت موجودة؟، وطالبه بضم كل هذه الفتاوى بدليل الأسرة الجديد الذي تستعد دار الإفتاء لإطلاقه.

دار الإفتاء يجب أن تعتمد على المستندات 

أكد خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، إن دار الإفتاء بمثابة وزارة العدل ولا تعتمد إلا على المستندات، ولا تعمل بشكل "حبي" أي الكلام فقط، فلذا لابد أن تعتمد على ورقة الطلاق وليس الطلاق الشفهي.

وأكد خلال الحلقة أنه لايوجد، وليس هناك نقيب لهم، مشيرًا إلى أن أي كلام حول نقيب المأذونين فهو غير صحيح.

 

خالد الجندي الطلاق الشفهي الأسر المصرية دمرت مفتى الجمهورية دار الافتاء نقابة للمأذونين

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