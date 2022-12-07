المتهم بضرب طفلة حتى وفاتها بمدرسة ابتدائية ينكر الواقعة

أنكر المتهم بضرب طفلة حتى وفاتها بمدرسة ابتدائية بأسيوط الواقعة، وعلل أمام النيابة العامة أنه تفاجئ بسقوطها مغشيًا عليها، فحاول والعاملون بالمدرسة إفاقتها، ولعدم استجابتها نقلوها للمستشفى.

وقد انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان الطفلة المجني عليها، وعاينت المدرسة محل الواقعة، وشاهدت ما سجلته آلات المراقبة فيها من حمل المتهم الطفلة المتوفاة مغشيًا عليها خارجًا من فصلها الدراسي، ثم خروج موظفة بالمجني عليها مهرولة خارج المدرسة.

وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها وقوفًا على ما بها من إصابات، وتحديد سبب وفاتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.