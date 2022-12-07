«سافيو» يعزز تقدم الأهلي بهدف ثان في شباك غزل المحلة

تقدم نادي الأهلي على غزل المحلة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل برونو سافيو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 30، عندما اخترق أحمد عبد القادر دفاعات غزل المحلة من الجهة اليسرى، ليممرر الكرة، ويقابلها اللاعب البرازيلي بتسديدة في الشباك.

يُذكر أن هدف المارد الأحمر الأول جاء عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 17 بتسديدة على الطائر بباطن قدمه اليسرى من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من علي معلول من الجهة اليسرى، فشل حارس مرمى غزل المحلة في التصدي لها، ليمنح فريقه التقدم.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع: علي معلول وعبدالمنعم وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: برونو سافيو، أحمد عبدالقادر، كريم فؤاد

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: رامي ربيعة وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد مجدى أفشة ‏وشادي حسين ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني ومحمد فخري.‏

ويحتل الأهلي، صدارة جدول الدوري الممتاز، برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 انتصارات متتالية، بينما يحتل غزل المحلة، المركز الثاني، برصيد 10 نقاط.

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة وعينه على نقاط المباراة كاملة، لمواصلة حصد النقاط والانفراد بصدارة ترتيب الدوري، أما غزل المحلة بقيادة بابا فاسيليو الذي تراجع عن الرحيل يأمل فى مواصلة تحقيق النتائج الجيدة والحصول على دفعة معنوية من مواجهة الأهلى ولو على الأقل الخروج بنقطة التعادل للحفاظ على آماله في الاحتفاظ بالمركز الثاني بجدول المسابقة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة، ليصل إلى النقطة العاشرة خلف الأهلي المتصدر.

اجتماع مع لاعبي الفريق

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى، قد عقد اجتماعا مع لاعبي الفريق أبدى خلاله تحفظه على الأداء في مباراتي المقاولون العرب بالكأس وطلائع الجيش في الدوري.

وكشف مصدر مسؤول عن أن كولر أكد أنه لا يدرى سببا وراء الأداء غير المقنع فى المباريات الأخيرة لا سيما هناك البعض ممن يشكو من عدم حصوله على فرصة للمشاركة فى المباريات، وعند حصوله على الفرصة لا نجد المردود المناسب.