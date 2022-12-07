مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل وفد وزارة التخطيط

استقبلت مستشفيات جامعية أسيوط وفداً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتعرف على أبرز المشروعات التي أقيمت خلال الفترة الأخيرة، وكذلك الوقوف على متطلبات المشروعات لاستكمالها وتذليل العوائق المادية التي تواجهها، نظرا لجهود المستشفيات الجامعية في خدمة مرضى صعيد مصر ولدورها المجتمعي والتنموي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات.

وضم الوفد كل من الدكتور محمد المغربى، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، وبدر عثمان المشرف على الإدارة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور يوسف أبو الفضل الباحث بالإدارة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى، وشيماء سمير الباحثة بقطاع إعداد ومتابعة الخطة القومية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بدور القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في دعم المشروعات القومية خاصة بصعيد مصر، والتي ساهمت بدورها في تنميته، وأضاف أن إدارة الجامعة تسعى دائما إلى تطوير مؤسساتها التعليمية والطبية لإيمانها بأنها جزء من عملية التنمية.

وأوضح الدكتور علاء عطية أن الوفد قام بزيارة مستشفى الإصابات والطوارئ والجراحات الميكروسكوبية، والتي تم افتتاحها بشكل جزئي، وزيارة مستشفى الأورام الجديدة 2020، كما قاموا بتفقد الاستقبال العام، و المقر الجديد لوحدة الغسيل الكلوى.

وأكد الدكتور إيهاب فوزي على أن مستشفيات جامعة أسيوط شهدت في الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا انعكس بدوره على مستوى الخدمة الصحية المقدمة.

واستعرض الدكتور إيهاب فوزي مع الوفد إنجازات مستشفيات جامعة أسيوط خلال الفترة الأخيرة.