الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل وفد وزارة التخطيط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

استقبلت مستشفيات جامعية أسيوط وفداً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتعرف على أبرز المشروعات التي أقيمت خلال الفترة الأخيرة، وكذلك الوقوف على متطلبات المشروعات لاستكمالها وتذليل العوائق المادية التي تواجهها، نظرا لجهود المستشفيات الجامعية في خدمة مرضى صعيد مصر ولدورها المجتمعي والتنموي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات.

FB_IMG_1670421893718

وضم الوفد كل من  الدكتور محمد المغربى، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، وبدر عثمان المشرف على الإدارة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور يوسف أبو الفضل الباحث بالإدارة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى، وشيماء سمير الباحثة بقطاع إعداد ومتابعة الخطة القومية.

FB_IMG_1670421890022

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بدور القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في دعم المشروعات القومية خاصة بصعيد مصر، والتي ساهمت بدورها في تنميته، وأضاف أن إدارة الجامعة تسعى دائما إلى تطوير مؤسساتها التعليمية والطبية لإيمانها بأنها جزء من عملية التنمية.

FB_IMG_1670421885209

وأوضح الدكتور علاء عطية أن الوفد قام بزيارة مستشفى الإصابات والطوارئ والجراحات الميكروسكوبية، والتي تم افتتاحها بشكل جزئي، وزيارة مستشفى الأورام الجديدة 2020، كما قاموا بتفقد الاستقبال العام، و المقر الجديد لوحدة الغسيل الكلوى.

FB_IMG_1670421880838

وأكد الدكتور إيهاب فوزي على أن مستشفيات جامعة أسيوط شهدت في الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا انعكس بدوره على مستوى الخدمة الصحية المقدمة.

FB_IMG_1670421878660

واستعرض الدكتور إيهاب فوزي مع الوفد إنجازات مستشفيات جامعة أسيوط خلال الفترة الأخيرة.

FB_IMG_1670421876734
إدارة المستشفيات الجامعية التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية البشرية والاجتماعية الجراحات الميكروسكوبية الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

محافظ أسوان يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والداخلية

انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي السادس لكلية الزراعة بجامعة طنطا

«الصحة»: حصول المركز القومى لخدمات نقل الدم على الاعتماد الدولى الأمريكى

بعد زيادة مقاعد القارة السمراء.. كيف سيكون شكل تصفيات إفريقيا لمونديال 2026؟

مجلس الوزراء يرد على مزاعم وادعاءات حجم الدين الخارجى لمصر

رئيس الصين يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟