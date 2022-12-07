فادي حلوجي مشرفًا عامًا باسم مطرانية السريان الكاثوليك

أعلن مار إفرام إيلي وردة، مطران السريان الكاثوليك بمصر، النائب البطريركي لإيبارشية السودان تعيين المهندس فادي حلوجي امين سر الخاص به والمشرف العام باسم مطرانية السريان الكاثوليك بمصر.

وأجرى أمين سر مطران السريان الكاثوليك تعهد المهندس فادي حلوجي بوضع يده علي الإنجيل بممارسة هذه المهمة بكل أمانة وإخلاص.

وبدأت الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد، والتي تحل في 7 يناير 2023.



وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، إضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.



يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

ويعد صوم الميلاد المجيد صومًا من أصوام الدرجة الثانية، والذي يسمح فيه بأكل السمك عدا يومي الأربعاء والجمعة.

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، إضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

وخلال صوم الميلاد المجيد تعلن الأديرة عن إغلاق أبوابها أمام الزوار، وذلك كعادة الرهبان والراهبات حيث يقومون بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة لقضاء خلوة صوم الميلاد، على أن تفتح أبوابها أمام الزوار صباح عيد الميلاد المجيد.