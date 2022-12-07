الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مدبولى: الحكومة تتحرك وفق خطة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع أو اختفاء بعضها

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يمر بمرحلة دقيقة جدًا واستثنائية، مضيفا أن مصر جزء لا يتجزأ من العالم وتتأثر بتداعيات الأزمة القاسية التي نشهدها حاليًا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته «إكسترا نيوز» الأربعاء، أن الحكومة تتابع تداعيات وتطورات الأزمة على مدار اليوم والساعة على مستوى العالم كله.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتحرك في تلك الأزمة وفق خطة لتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن لمواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع أو حتى اختفاء بعضها من حين لآخر.

وأكد مدبولي أن الحكومة أعلنت عن إجراءات وخطوات تصل لحوالي 100 إجراء موزعة على 5 محاور رئيسية، متابعًا: «المحور الأول كان تمكين القطاع الخاص، والمحور الثاني دعم وتوطين الصناعة وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، والمحور الثالث تبني خطة واضحة لخفض الدين وترشيد استخدامات النقد الأجنبي».

وتابع: «أما المحور الرابع كان تنشيط البورصة المصرية، والخامس توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية».


وأشار إلى أنه بعد 6 أشهر من تنفيذ هذه الخطة تخطينا نصف المستهدفات، متابعًا: «نفذنا أكثر من 50 إجراء من الـ100 إجراء والغالبية كانت لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته وبرامج الحماية الاجتماعية».

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