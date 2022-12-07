الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| صحف المغرب تحتفل بالفوز على أسبانيا.. وانخفاض مفاجئ في سعر الذهب

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

انتشرت خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تصدرت التريند ومحركات البحث بـ«جوجل»، والتي تنوعت بين الفنية والاجتماعية والاقتصادية، ويرصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

«الأسود تقهر الماتادور».. صحف المغرب تحتفل بالتأهل لربع نهائي كأس العالم

تتصدر دولة المغرب وأشهر لاعبيها التريند، وكانت احتفلت الصحف المغربية بتأهل منتخب الأسود إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، على حساب منتخب إسبانيا، حيث نجح منتخب المغرب في تحقيق مفاجأة كبرى بإقصاء منتخب إسبانيا من بطولة كأس العالم 2022 من دور الـ16، لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

«فيها حاجة حلوة»| الإسكندرانية يشيدون بافتتاح مشروعات التطوير: «بلدنا رجعت جميلة»

انتشرت حالة من السعادة والفرح انتابت أهالى محافظة الإسكندرية، بفضل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الإثنين، لافتتاح عدد من المشروعات وأعمال التطوير، فى مقدمتها محور «فؤاد أبوذكرى» وميدان محطة مصر، والمرحلة الثالثة من "بشاير الخير ٢"، لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

«من أكثر المغردين؟» #المغرب_يكتسح.. «هاشتاج» ينطلق لعنان السماء بعد الفوز على إسبانيا «تحليل بيانات»

استطاع المنتخب المغربي أن يحقق نصرًا تاريخيًا بوصوله إلى الدور الربع النهائي بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على لعب المدينة التعليمية في قطر بمونديال كأس العالم 2022 المقام حاليًا فيها، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

انخفاض مفاجئ.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع 80 جنيها اليوم الأربعاء

هاشتاج أسعار الذهب الأعلى بتويتر، ومع منتصف التعاملات اليومية تراجعت أسعاره بمبلغ 80 جنيها في تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك عقب أن شهد السوق تضاربًا بالتسعيرات على مدار اليومين الماضيين أدى إلى توقف عدد من المنصات عن التداول، ويشغل بال الكثير معرفة سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق المصرية، لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

لو فاتك التريند الاجتماعية والاقتصادية المغرب تحتفل بالتأهل التاريخى لربع نهائى كأس العالم الإسكندرانية السعادة والفرح مونديال كاس العالم سعر جرام الذهب منتصف التعاملات اليومية تضارب ا بالتسعيرات

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وائل لطفي

فلسفة التعمير

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