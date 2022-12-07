«من أكثر المغردين؟» #المغرب_يكتسح.. «هاشتاج» ينطلق لعنان السماء بعد الفوز على إسبانيا (تحليل بيانات)

استطاع المنتخب المغربي أن يحقق نصرًا تاريخيًا بوصوله إلى الدور الربع النهائي بعد فوزه على نظيره الأسباني بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على لعب المدينة التعليمية في قطر بمونديال كأس العالم 2022 المقام حاليًا فيها، وهو الأمر الذي جعل هاشتاج المغرب# يتصدر محركات البحث ويحقق الأعلى تداولًا.

"الدستور" قامت برصد معدلات تداول هاشتاج المغرب على محركات البحث باستخدام عدد من أدوات البحث المختلفة.

فباستخدام أداة البحث Track My Hashtag سجل تداول الهاشتاج بمعدل 100 تغريدة وصلت إلى 233067 مستخدما، مثلت فيها التغريدات نسبة 4%، بينما كانت نسبة إعادة التغريدات 94%، والردود على هذه التغريدات جاءت بنسة 2%.

وكانت نسبة تداول الهاشتاج باللغة العربية 98%، بينما جاء تداوله باللغة الإنجليزية بنسبة 2% فقط.

التغريدات التي انطلقت من أجهزة أندرويد جاءت بمعدل 48 تغريدة، بيننما التغريدات التي انطلقت من أجهزة أيفون جاءت بمعدل 43 تغريدة، أما التغريدات التي انطلقت من موقع تويتر جاءت بمعدل 9 تغريدات فقط.

وباستخدام أداة التحليل Social bearing تداول 548 تغريدة خاصة بالهاشتاج، وصلت إلى 1,970,103 مستخدم، وجاءت التغريدات بنسبة 11.7%، كما جاءت إعادة التغريد بنسبة 72.8%، وجاءت الردود على التغريدات حسب الأداة بنسبة 15.4%. كما جاءت التغريداتا الطبيعية بنسبة 98%.

وكان قد انتهى في مباراة المغرب وإسبانيا الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي فاز فيها المغرب بنتيجة ثلاثة مقابل لا شيء.

كما شهدت المباراة تألق حارس المنتخب المغربي ياسين بونو، الذي تمكن من التصدى ببراعة لركلتي جزاء، وتعد تلك هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب عربي إلى الدور ربع النهائي للمونديال.

الركلة الأولى للمغرب

وكانت الركلة الأولى للمنتخب المغربي لللاعب صايبيري الذي لعب وسدد في مرمى المنتخب الإسباني.

والركلة الثانية للمنتخب المغربي للاعب زياش الذي سددها وسجلها، بينما كانت الركلة الثالثة لللاعب بانون ولكن اللاعب الأسباني سيمون يتصدى، أما الركلة الرابعة للمنتخب المغربي كانت لللاعب حكيمي الذي سددها في مرمى المنتخب الإسباني وسجلها، لتفوز المغرب وتتأهل لر بع نهائي كأس العالم، لتنطلق جماهير الكرة العربية فرحًا واحتفالًا بالمنتخب المغربي.