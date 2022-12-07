الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطلين قتلا سائق تروسيكل لسرقته في الإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بقتل سائق تروسيكل بعد استدراجه إلى مكان مهجور وسرقته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بغياب نجل شقيقته سائق دراجة نارية "تروسيكل".

وتم تشكيل فريق بحث وتبين من جمع التحريات والمعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، قاما باستدراج المجني عليه إلى الدراجة النارية خاصته بزعم توصيلهما لمحافظة البحيرة ولدى وصولهم لمنطقة زراعية بمدينة كفر الدوار قام أحدهما بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" الذى أودى بحياته.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمان بالاستيلاء على الدراجة ومتعلقات المجنى عليه وهى مبلغ مالى، هاتف محمول وألقيا بجثته بإحدى المجارى المائية بذات المنطقة، ولاذا بالفرار مستقلين الدراجة النارية "التروسيكل" الخاص بالمجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبحوزتهما المبلغ المالى، الهاتف المحمول المستولى عليهما، السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما التوصل للدراجة المستولى عليها، واستخراج الجثمان، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ارتكاب الواقعة استدراجه الإسكندرية الهاتف المحمول التصريح بدفن الاستيلاء على الدراجة النارية السلاح المستخدم

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وائل لطفي

فلسفة التعمير

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