مصر في الصحف الدولية| شركة دولية تختار معبد حتشبسوت لإقامة فعالياتها وصور مومياوات تكشف أسرار الفراعنة

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية، الضوء على استضافة مصر حدث دولي كبير جديد بعد عرضيّ أزياء «كريستيان ديور» و«ستيفانو ريتشي»، حيث اختارت شركة «سيركل» معبد حتشبسوت في الأقصر لإطلاق آخر فعالياتها والاستفادة من عظمة وروعة أرض الفراعنة، بالإضافة إلى معرض "رمسيس الكبير ذهب الفراعنة" الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية ويجمع بين تكنولوجيا الحاضر وروعة الماشي المصري والتاريخ الفرعوني، حيث يتضمن المعرض مجموعة من الأفلام ثلاثية الأبعاد حول حياة الملك المصري العظيم وزوجته نفرتاري، كما تحدثت الصحف عن روعة السفر إلى مصر في شهر ديسمبر بسبب طقسها الرائع وسحر المواقع الأثرية في مصر في هذا التوقيت.

بعد «ريتشي وديور».. شركة دولية تختار مصر لإقامة فعالياتها في معبد حتشبسوت

أكد موقع "ذيس سونج إذ سيك" الأمريكي، أن شركة "سيركل" المتخصصة في البث المباشر والترويج حول العالم اختارت مصر لإقامة أحدث عروضها على غرار ما فعلته دار أزياء ستيفانو ريتشي الإيطالية ودار أزياء كريستيان ديور الفرنسية ومعرض "آرت دي إيجيبت".. إقرأ المزيد

مدينة فيلادلفيا.. صور مومياوات تكشف أسرار أبرز فترات الفراعنة

سلطت مجلة "لايف ساينس" الأمريكية، الضوء على اكتشاف علماء الآثار مومياوات قديمة مدفونة بصور مذهلة نابضة بالحياة للمتوفى، حيث أعلنت وزارة السياحة والآثار يوم 1 ديسمبر، أنه تم دفن المومياوات الفرعونية في مقبرة بمدينة فيلادلفيا القديمة في مصر..إقرأ المزيد

تقرير أمريكي: معرض رمسيس الكبير يدمج بين تكنولوجيا الحاضر وروعة الماضي

أكد موقع "سنيت" الأمريكي، أن معرض "رمسيس الكبير .. ذهب الفراعنة" من شأنه أن يأخذ الزائر لرحلة إلى مصر القديمة بدون الحاجة للسفر إلى أرض الفراعنة على الرغم من أن السفر إلى مصر له سحر خاص إلا أن هذا المعرض يفي بالغرض، فهو يجمع بين تكنولوجيا القرن الـ 21 وروعة الماضي.. إقرأ المزيد

تقرير إفريقي: شرم الشيخ مدينة سياحية خلابة تتلألأ وسط صحراء سيناء

قالت صحيفة "ستاندرد ميديا" الكينية، إن شرم الشيخ مدينة سياحية خلابة تتلألأ وسط صحراء سيناء.

وواستمعت الصحيفة لآراء المشاركين في كوب ٢٧، حيث قال أحد الركاب بينما كنا نركب حافلة كهربائية إلى مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ: رأينا أن مصر قد جعلت هذه المدينة الخلابة منحنية من الصحراء"..إقرأ المزيد

تقرير كندى يدعو لزيارة مصر فى ديسمبر: أفضل أوقات السنة

قال موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي، إن مصر وجهة رائعة لقضاء العطلات بفضل تاريخها المثير للاهتمام وثقافتها المميزة ومناظرها الطبيعية الخلابة وطقسها المعتدل.. إقرأ المزيد

المونيتور: مصر تسعى لزيادة الثروة السمكية من خلال تطوير البحيرات

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن مصر تسعى لزيادة الثروة السمكية في واحدة من أهم بحيراتها وأقلها تلوثًا، وإن بحيرة البردويل لها أهمية اقتصادية كبيرة ومعظم إنتاجها يشكل مصدر دخل قومي للدولة.. إقرأ المزيد