تقرير كندي يدعو لزيارة مصر في ديسمبر: أفضل أوقات السنة

قال موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي، إن مصر وجهة رائعة لقضاء العطلات بفضل تاريخها المثير للاهتمام وثقافتها المميزة ومناظرها الطبيعية الخلابة وطقسها المعتدل.

وأشار التقرير، إلى أن شهر ديسمبر يعتبر من أفضل الأوقات لزيارة مصر بسبب الطقس اللطيف والأجواء المفعمة بالحيوية، ففي هذا الوقت من العام ، تزخر مصر بالمسافرين الذين يقضون عطلاتهم بفضل تاريخها المثير للاهتمام ، وثقافتها الجميلة ومناظرها الطبيعية ، وطقسها المتسامح، ويضم شهر ديسمبر أيضًا وفرة من الأحداث الخاصة التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من أن البلد مزدحم أكثر من المعتاد في هذا الوقت، فإن تدفق الناس يجلب أجواء حيوية وحيوية، مع الأسواق الصاخبة والحياة الليلية المثيرة.

وتابع الموقع الكندي، قد تكون الأهرامات أفضل مكان للزيارة في مصر في ديسمبر بسبب سمعتها الأسطورية.

يعرف معظم الناس أن هرم الجيزة الأكبر هو قبر فرعون الأسرة الرابعة خوفو، ويعد الهرم الأقدم من بين عجائب الدنيا السبع في العالم القديم ، وقد تم تشييده في أوائل القرن السادس والعشرين قبل الميلاد لما يقرب من 27 عامًا.

وفي سياق متصل، اختار موقع Brandsynario الباكستاني مصر ضمن قائمة أعدها بأفضل 5 وجهات سياحية في العالم يمكن زيارتها هذا الصيف وتناسب أصحاب الميزانية المحدودة، واصفًا مصر بأنها أرض التاريخ والثقافة وموطن لإحدى أبرز عجائب العالم.

وقدم الموقع قائمة لأفضل وجهات السفر والأماكن حول العالم التي وصفها بالرائعة وتستحق الزيارة هذا الصيف، نظرًا لتوفيرها أعلى الخدمات بأفضل الأسعار، وحصدت مصر المركز الثاني في القائمة متفوقة على جزر المالديف وتركيا، أحد أشهر المقاصد السياحية في العالم.