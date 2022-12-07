الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير إفريقي: شرم الشيخ مدينة سياحية خلابة تتلألأ وسط صحراء سيناء

شرم الشيخ
شرم الشيخ

قالت صحيفة "ستاندرد ميديا" الكينية، إن شرم الشيخ مدينة سياحية خلابة تتلألأ وسط صحراء سيناء. 

وواستمعت الصحيفة لآراء المشاركين في كوب ٢٧، حيث قال أحد الركاب بينما كنا نركب حافلة كهربائية إلى مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ: رأينا أن مصر قد جعلت هذه المدينة الخلابة منحنية من الصحراء".

وأضاف التقرير، تقع مدينة شرم الشيخ السياحية في نهاية شبه جزيرة سيناء الشهيرة، وتوفر إحساسًا بالعجائب، ويكون الطقس مثاليًا، حيث إن الشمس ليست شديدة الحرارة والرياح تهب برفق.

واستضافت هذه المدينة أكثر من 33000 شخص، من قادة الحكومات ، ونشطاء المناخ ، وهيئات الأمم المتحدة، ومجموعات السكان الأصليين، والشباب، والجميع بينهم، بما في ذلك جماعات الضغط التي تعمل بالوقود الأحفوري المجتمعين لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف، وهو قمة مناخية سنوية عالية التكلفة تُعقد في بلدان مختلفة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، قدمت المدينة الساحلية المصرية أكثر من مجرد محادثات بشأن المناخ ومفاوضات ونشاط، واستمتع المندوبون الذين تمكنوا من اتاحة بعض الوقت من جدول أعمالهم المزدحم في COP27 بعروض المنتجع من مشاهدة المعالم السياحية إلى السباحة وركوب القوارب والغطس وتناول الطعام والتسوق.

COP27 التليجراف البريطانية السياح البريطانيين السكان الأصليين المدينة الساحلية

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وائل لطفي

فلسفة التعمير

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