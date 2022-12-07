أكاديمي: الدولة مهتمة بمشروعات إنتاج التقاوي وتطوير آليات الزراعة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن الدولة المصرية مهتمة جدًا بكافة المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها القمح، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج التقاوي وتطوير آليات الزراعة وجميع المحاصيل.



وأضاف أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز» الأربعاء: «المساحة المزروعة من القمح العام الماضي وصلت إلى 3.4 مليون فدان، وهذا أعطى أريحية في الإنتاج ولم نتأثر بشكل كبير خلال الأزمة الروسية الأوكرانية».



وأشار إلى أن المزارعين سابقًا كانوا يعتمدون على تقاوي المحصول من ناتج زراعاتهم، مضيفًا: «الدولة استهدفت مشروعًا قوميًا كبيرًا وهو مشروع إنتاج التقاوي من خلال وحدات متخصصة في مراكز البحوث الزراعية من أجل إعطاء الفلاح إنتاجية عالية».

أكاديمي ينصح الفلاحين باستخدام التقاوي المعتمدة في الزراعة

ونصح أستاذ الزراعة، الفلاحين باستخدام التقاوي المعتمدة في الزراعة؛ لأنها تزيد إنتاجية المحصول، لأننا نهدف إلى التوسع الرأسي في الزراعات.



وتابع: «عملية الري تحتاج عناية شديدة، ويجب عدم الاتجاه إلى عملية تعطيش النباتات ويجب الحذر أيضًا من زيادة المياه»، مشيرًا إلى أن التعطيش يسبب إجهاداً للنبات وبالتالي تتوقف عملية التمثيل الغذائي ويتوقف نمو الأوراق ويصبح النبات ضعيفًا، كما أن زيادة المياه تضر النباتات.



وأكد أن أهم مرحلة حاليًا هي التسميد النيتروجيني؛ لأنه يشجع على تكوين نمو خضري جيد مع الري المتوازن الذي يختلف باختلاف المنطقة ونوع الأرض.