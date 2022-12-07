ميجان ميركل ترتدي خاتم الأميرة ديانا أثناء تكريمها في حفل جائزة Ripple of Hope

قبل أيام من العرض الأول لفيلمهم الوثائقي على نتفليكس، حضر الأمير هاري وزوجته ميجان حفل جائزة Ripple of Hope في مدينة نيويورك أمس الثلاثاء.

حصل الزوجان على جائزة Ripple of Hope لعملهما في مجال العدالة العرقية والصحة العقلية من منظمة روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان.



لهذا الحدث ارتدت دوقة ساسكس فستانًا أبيض مكشوف الأكتاف من تصميم نيكولاس جيسكيير في ثوب لويس فويتون، تم تصميم الفستان ببساطة مع حقيبة كلاتش من الساتان الأسود من جيفنشي، وزوج من الأحذية الجلدية السوداء وشعرها في كعكة ضيقة منخفضة.

كانت ترتدي قطعة من المجوهرات الموروثة لهذا الحدث، وهي خاتم كبير من الأكوامارين بقطع الزمرد كانت مملوكة سابقًا لوالدة دوق ساسكس، ديانا أميرة ويلز .

ليست هذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها الدوقة القطعة، فقد ارتدتها لأول مرة في يوم زفافها من الأمير هاري في مايو 2018 .

لقد ارتدت القطعة في الأماكن العامة مرة أخرى منذ يوم زفافها، لكنها دأبت على إقرانها بفساتين بيضاء تسمح للون الأزرق النابض بالحياة للحلقة بالظهور.

أثناء حضورها حفل عشاء رسمي في تونجا في أكتوبر 2018 ارتدت الخاتم بفستان أبيض من ثيا مع تفاصيل كتف مزينة بالترتر، ومن المثير للاهتمام أنها حملت نفس حقيبة كلاتش جيفنشي السوداء التي ارتدتها في حفل جائزة ريبل أوف هوب يوم الثلاثاء.

ارتدت الأميرة ديانا الخاتم علنًا مرتين قبل وفاتها في 31 أغسطس 1997.

ارتدته مرة واحدة لحضور حفل عشاء في سيدني في أكتوبر 1996 وفي مزاد كريستي في لندن في يونيو 1997.



الأصل الدقيق للخاتم وحجره الكبير غير معروفين، ولكن تم التكهن بأن والدة الأمير هاري طلبت ذلك كبديل لخاتم الخطوبة من الياقوت الذي قدمه لها الملك تشارلز الثالث في عام 1981، والذي تم منحه لاحقًا إلى كاثرين أميرة ويلز للأمير وليام.