الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«التضامن» تعلن موعد وشروط التقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023

الأم المثالية
الأم المثالية

شروط التقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت تفكير العديد من الأمهات، وذلك عقب إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج على شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 وموعد بدء  التسجيل، لكي تتمكن الأمهات من التقديم خلال الفترة المعلنة.

مسابقة الأم المثالية 2023

حيث بدأ التقدم للاشتراك في المسابقة بداية من أمس الثلاثاء الموافق 6 من شهر ديسمبر، والذي من المقرر أن سوف يستمر حتى يوم 5 يناير من عام  2023.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2023

وزيرة التضامن تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2023

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شروط التقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023

1 - يجب أن لا يقل سن الأم عن 50 عامًا.

2 - يجب أن تكون ملما بالقراءة والكتابة على الأقل.

3 - يجب ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أفراد، ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية منها محافظة شمال وجنوب سيناء، محافظة مطروح، محافظة البحر الأحمر، محافظة أسوان، ليصل الحد الأقصى إلى 5 أبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات، أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن.

4 - يجب أن يكون للأم قصة عطاء.

5 - يجب أن يشترط أن يكون الأبن البديل الأم الكافلة حصل على مؤهل جامعي.

6 - يجب ألا يقل سن الأم البديلة بأحد دور الرعاية عن عمر  45 عامًا ولا تقل فترة عملها بالمؤسسة عن مدة 15 عامًا، إضافة إلى حصول الابن على مؤهل علمي مناسب.

ما هي الفئات التي يتم تكريمها في مسابقة الأم المثالية لعام 2023؟

1 - الأم المثالية على مستوى المحافظات.
2 - الأم البديلة.
3 - أم من ذوي الإعاقة.
4 - أم لابن من ذوي الإعاقة تميز في إحدى المجالات إما الرياضية أو الفنية أو العلمية.
5 - أم من مؤسسات الأطفال كريمي النسب.
6 - أم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي.
7 - أم متطوعة من أجل حياة كريمة.

شروط التقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 مسابقة الأم المثالية لعام 2023 وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج الفئات التي يتم تكريمها في مسابقة الأم المثالية

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