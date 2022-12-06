أول إجراء من «التضامن» بشأن واقعة تعنيف أطفال داخل «حضانة الإسكندرية»

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ماجدة جلالة مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية بفحص المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أطفال للضرب والتعنيف داخل إحدى الحضانات الكائنة بشارع "نوح" المتفرع من شارع فؤاد بمحافظة الإسكندرية.

وعلى الفور شكلت مديرة المديرية لجنة لفحص المنشور المتداول وتوجهت إلى مكان الواقعة والذي تبين أنها حضانة تدعى "كريدل تو كريون"، ليست تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وغير حاصلة على رخصة من الوزارة ولا تتبعها، والمقر حاصل على رخصة "مركز تنمية مهارات أطفال" تابع للغرفة التجارية وليس لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة بباب شرق الجزئية بهذا المضمون لاتخاذ اللازم حيال الواقعة المذكورة.

وقالت الوزارة، إنه إدراكاً منها بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتشجيعاً للمرأة المصرية لنزول سوق العمل مع التركيز على سد فجوة الاحتياج للتوسع فى تقديم هذه الخدمة الحيوية، جاءت فكرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى ينطلق من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل فى الفئة العمرية من 0 - 4 سنوات وهى فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، وتعتبر هذه الرؤية جزءاً من استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل.

الأهداف

تقديم خدمات مميزة للتعليم قبل المدرسى وفقاً لمعايير الجودة المحلية والدولية التى تؤدي للنمو العقلي والوجداني والنفسي السليم للأطفال.

2. إعداد المنهج التربوى وفق نواتج التعلم المحددة فى معايير الجودة لمقدمي الخدمة بدور الحضانة.

3. تطوير الخدمات بحضانات الجمعيات الأهلية القائمة وفق عدة محاور: البيئة والبنية التحتية - الممارسات المهنية لمشرفات الحضانة - الممارسات المهنية للإدارة التنفيذية (الحكم الرشيد)- المشاركة المجتمعية والتربية الوالدية - سياسات الحماية ومناصرة الطفل - البرامج والأنشطة اليومية.

4. التوسع في إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والخاصة لتقليص فجوة الاحتياجات بين عدد الأطفال في مصر في المرحلة العمرية من 0- 6 سنوات وعدد الحضانات الموجود بالفعل.

5. بناء قدرات العاملين في وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة علي تطبيق معايير الجودة والمنهج التربوى والمتابعة.

6. تصميم وتنفيذ حملات دعوة وتوعية لتغيير مفاهيم الأسر المصرية نحو أهمية دور الحضانة في بناء مهارات الطفل الحيوية.

7. الحوكمة والتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بالطفولة لتحقيق الرؤية الشاملة والمتكاملة لتنمية الطفولة المبكرة في مصر.

8. تشجيع القطاع الخاص على تأسيس مشروعات صغيرة مدرة للدخل عن طريق التوسع فى إنشاء حضانات جديدة بقروض ميسرة.