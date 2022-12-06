الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

يقدم لكم الدستور رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تمنح كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة في كافة محافظات الجمهورية وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 حيث يمكن التقديم عليها بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد لهم حيث يتم تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي من خلال الموقع المجالس الطبية المتكاملة.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يستطيع الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (من هنا) والتي تمنحهم حق الجمع بين معاشين من الدولة وإجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة وتخصيص نسب في الوظائف الحكومية وشقق مشاريع وزارة الإسكان و سيارات طبية معفاة من الضرائب والجمارك.

ويمكن من خلال الموقع تسجيل بيانات أصحاب الإعاقات لاستخراج البطاقة والاستعلام عن الإجراءات التي تمت في الطلب واستكمال الأوراق المقدمة وذلك في إطار الخطة الرقمية التي تطبقها وزارة التضامن لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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كيفية الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين 2022

خطوات إلكترونية بسيطة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي يمكن من خلالها الاستعلام عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع التضامن من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الموقع الرئيسي.
  • كتابة البيانات الشخصية للمواطن الراغب في استخراج البطاقة الخدمية بالتفصيل.
  • تحديد محافظة الإقامة ومكتب الشؤن الاجتماعية التابع له.
  • تحديد تاريخ إجراء الفحص الطبي داخل مستشفيات وزارة الصحة.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور كافة البيانات المراد الاستعلام عنها.

يتم انتهاء إجراءات استخراج البطاقة في 10 يوم فقط منذ التقديم وحتى الاستلام مرورا بإجراء الفحوصات الطبية.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

يستخدم موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وتحميل الأوراق اللازمة لها والتي تتلخص فيما يلي:-

  • صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المعاق.
  • الفحوصات الطبية التي يتم إجراؤها داخل مستشفيات وزارة الصحة.
  • صورة شخصية للشخص الراغب في البطاقة الخدمية.

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وائل لطفي

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