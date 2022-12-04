التضامن: إعلان 2022 للمجتمع المدني شهادة ولادة جديدة واعتراف بدورهم

كشف الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لشئون العمل المدني، عن حصاد عام كامل للمجتمع المدني والأهلي وتقييمه.

وقال خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، إن إعلام الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني كان بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمجتمع المدني في مصر واعتراف بدور القيادة السياسية بأهمية بدور المجتمع المدني.

وأضاف أن الدولة سلطت الضوء على شريك رئيسي وهام وهو المجتمع المدني لأن مصر ذات تاريخ طويل جداً في العمل الأهلي لأن أول جمعية أهلية كانت في سنة 1821، وأن مصر من الدولة الرائدة في العمل الأهلي المبني على الخير ومساندة المواطن.

وأشار إلى أن إعلان الرئيس السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني ولادة جديدة لهم واعتراف رسمي من القيادة السياسية بدورهم، لافتاً إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي العام القادم.