الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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التضامن: أغلب الجمعيات الأهلية التي تم افتتاحها بعد 25 يناير تم وقفها

جريدة الدستور

كشف الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لشئون العمل المدني، عن حصاد عام كامل للمجتمع المدني والأهلي وتقييمه.


وقال خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، إن هناك 20 ألف جمعية خيرية لم تتقدم لتوفيق أوضاعهم حتى الآن، مشيراً إلى أن أغلب الجمعيات الأهلية التي تم افتتاحها بعد 25 يناير تم وقفها.


وتابع:"كان لدينا 11 ألف جمعية متوقفة عن ممارسة أي نشاطات وكانت منشأة لأغراض معينة".


وأشار إلى أن العمل الأهلي هدفه التنمية وليس الربح وغير مسموح للجمعيات الأهلية بممارسة العمل السياسي.


وعن مساحات التعاون بين الوزارة والجمعيات الأهلية أوضح أن هناك مجالات عدة للتعاون والمشاركة وعلى رأسها التمكين الاقتصادي، مبادرة حياة كريمة تقدم أعظم السبل لحماية حقوق الإنسان، مؤكداً أن المشاركة في برنامج فرصة أن يوقف دعم تكافل وكرامة لمستحقيه.


وعن موافقة الوزارة على التمويل الخارجي لبعض الجمعيات، أكد أن الموافقة تكون عن تواجد حساب بنكي تحت رقابة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكيد من الصرف على المنحة من خلال المجالات المدرجة والأغراض.

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