الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ديلي ميل» تكشف الهدف من تفكيك استاد «974» بقطر

ملعب 974
ملعب 974

قالت صحيفة “ديلي ميل”، إن ملعب 974 يودع الخدمة في مونديال قطر.

 وأجابت الصحيفة عن سؤال كيف يعكس عملية تفكيك "استاد 974" الذي تم تصنيعه بالكامل من حاويات نقل البضائع في الموانئ استدامة الاقتصاد القطري في ظل إمكانية تفكيكه ونقله أو استخدامه بشكل مختلف؟.

وأشارتالصحيفة أنه تم بالفعل هدم أحد الملاعب المستخدمة خلال كأس العالم، وتم بناء ملعب 974 بشكل أساسي من حاويات الشحن ويمكن إعادة استخدامه، وقد يتجه الملعب الذي يتسع لـ 40 ألف مقعد الآن إلى مالدونادو في أوروجواي.

على الرغم من أن كأس العالم لن تختتم لأسبوعين آخرين، إلا أن أحد الملاعب المستخدمة لاستضافة سبع مباريات خلال البطولة قد تم هدمه بالفعل.

وقالت الصحيفة إن استاد 974، الذي يقع بالقرب من ميناء الدوحة ، تم تصنيعه بشكل أساسي من حاويات الشحن المعاد توجيهها ويمكن تفكيكها بالكامل وإعادة تجميعها مرة أخرى مثل Lego بعد أن لم تعد هناك حاجة إليها.
ويتكون الملعب الفريد البالغ 40 ألف مقعد من إطار فولاذي معياري و974 حاوية شحن، ومن هنا جاء اسم الاستاد.

ولعبت كل من البرتغال وفرنسا والبرازيل والأرجنتين على الساحة، وكانت المواجهة الأخيرة هي مباراة دور الـ 16، يوم الثلاثاء الماضي بين البرازيل وكوريا الجنوبية.

الآن سيتم تفكيك الملعب بالكامل ونقله إلى مكان آخر أو إعادة تشكيله في سلسلة من الملاعب الأصغر.

وقال خبير الاستدامة الحضرية والمناخ كريم الجندي، إن التصميم للفك هو أحد المبادئ الرئيسية للبناء المستدام "يسمح بالاستعادة الطبيعية لموقع البناء أو إعادة استخدامه لوظيفة أخرى".

وأضاف يمكن الآن شحن الاستاد إلى دول أخرى بحاجة إلى بنية تحتية، مع تقارير تفيد بأنه قد يتجه إلى مالدونادو ، أوروجواي ، إذا نجح في عرض كأس العالم 2030.

كانت الفكرة وراء الاستاد قصير الأجل تهدف إلى معالجة المخاوف من أن قطر تنفق المليارات على الأفيال البيضاء التي لن يكون لها فائدة تذكر بعد انتهاء البطولة - كما شوهد في جنوب إفريقيا والبرازيل وروسيا.

استاد 974 الاستدامة الحضرية الاقتصاد القطري البرازيل وكوريا الجنوبية اوروجواى

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022

تحرير 10 محاضر لمزارعين في طنطا لامتناعهم عن توريد حصة الأرز المقررة

تقرير كندي يدعو لزيارة مصر في ديسمبر: أفضل أوقات السنة

وزير الصحة يناقش مع السفير الفرنسي التعاون في القطاع الصحي

«ديلي ميل» تكشف الهدف من تفكيك استاد «974» بقطر

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 7-12-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية