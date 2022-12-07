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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة اليوم الأربعاء 7-12-2022 فى الدورى المصرى

الأهلى وغزل المحلة
الأهلى وغزل المحلة

يبحث عشاق المارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، والقنوات الناقلة ومعلق المباراة وهو ما تستعرضه «الدستور» بالتفصيل فى السطور التالية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره غزل المحلة على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة السادسة من البطولة المحلية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، حصيلة 4 مباريات، فاز بها جميعًا.

بينما يتواجد غزل المحلة في المرتبة الثانية بـ10 نقاط، جمعها من 4 مواجهات، حيث نجح في الفوز بثلاث مباريات، وتعادل في لقاء.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة

  1. الأهلي - 12 نقطة
  2. غزل المحلة - 10 نقاط
  3. فيوتشر - 10 نقاط
  4. الاتحاد السكندري - 9 نقاط
  5. الزمالك - 8 نقاط
  6. بيراميدز - 8 نقاط
  7. المقاولون العرب - 6 نقاط
  8. فاركو - 6 نقاط
  9. البنك الأهلي - 5 نقاط
  10. المصري - 5 نقاط

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري

وتُذاع أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر قناة أون تايم سبورت 2.

معلق مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري

أسندت مجموعة قنوات أون تايم سبورت مهمة التعليق على مباراة الأهلي وغزل المحلة للمعلق طارق حسن.

أجويرو مهاجمًا.. قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلى بالدورى

3 تغييرات.. تشكيل الأهلى المتوقع أمام غزل المحلة فى قمة الدورى المصرى

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة فى الدوري المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، كريم فؤاد.

في الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو.

 

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