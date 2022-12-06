أجويرو مهاجمًا.. قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلى بالدورى

قرر اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لـ"غزل المحلة"، استدعاء 22 لاعبا، للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري الممتاز.



موعد مباراة المحلة والأهلي بالدوري الممتاز

ويستضيف زعيم الفلاحين نظيره المارد الأحمر، في تمام الخامسة مساء غد، الأربعاء، على ملعبه، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة المحلية موسم 2022-2023.

وجاءت اختيارات فاسيليو لقمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان، محمود الحضري.

خط الدفاع: معاذ الحناوي، محمد بازوكا، السيد الشبراوي، محمد جابر، إيهاب سمير، هانى عادل، أحمد الجعيدي، مصطفى العش، محمد نبيه.

خط الوسط: أحمد النادري، حميد ماو، صلاح ريكو، ابراهيما كونية، خالد الاخميمى، أحمد الشيخ، باولن فوافى.

خط الهجوم: عبده يحيى، كريم طارق، جبريل اورويك، عبدالرحمن عاطف " أجويرو".

قائمة غزل المحلة لقمة الأهلي بالدوري الممتاز

ترتيب غزل المحلة

يحتل غزل المحلة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بعد النتائج الرائعة التي حققها الفريق على مدار الجولات الماضية، جعلته ينافس بقوة على القمة التي يتربع عليها الأهلي برصيد 12 نقطة.

واستهل زعيم الفلاحين ظهوره هذا الموسم بالدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابي مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما، ثم الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، وأسوان بهدف نظيف، وأخيرا الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0.

تجدر الإشارة إلى أن زعيم الفلاحين، قد نجا بأعجوبة من شبح الهبوط الموسم الماضي، حيث جاء الفريق في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة بالتساوي مع الجونة، إلا أن فارق المواجهات المباشرة، هي التي قادت الفريق للصمود بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة.

وتعد تجربة فاسيليو هي الثانية له بالدوري المصري الفترة الماضية، بعد تجربته مع وادي دجلة في وقت سابق، حيث تولي المسئولية الفنية لغزل المحلة مطلع الموسم الجاري.