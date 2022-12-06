3 تغييرات.. تشكيل الأهلى المتوقع أمام غزل المحلة فى قمة الدورى المصرى

تشكيل الأهلى المتوقع أمام غزل المحلة فى الدورى، هو ما تبحث عنه جماهير القلعة الحمراء، خاصة وأن المارد الأحمر مقبل على مواجهة صعبة شمن مباريات الأسبوع السادس بالدورى المصرى.



ويبحث الأهلى عن تحقيق الفوز على غزل المحلة، لتحقيق الفوز الخامس على التوالى، والوصول للنقطة الخامسة عشر، والاستمرار على قمة الدوري.



وحقق المارد الأحمر الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة الخامسة بالدورى، فيما حقق الاتحاد السكندرى فى الجولة الماضية بهدفين نظيفين.

موقف الاهلى وغزل المحلة فى الدورى



يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات، ولم يخسر أو يتعادل، وأحرز لاعبيه 8 أهداف وسكنت شباكه هدفين.



فيما يحتل غزل المحلة المركز الثانى برصيد 10 نقاط جمعهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة ، أحرز لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

موعد مباراة الاهلى وغزل المحلة والقنوات الناقلة



يحل الأهلى ضيفًا على غزل المحلة فى الخامسة من سماء غدًا الاربعاء 7ـ12ـ2022، فى مباراة الجولة الخامسة على ستاد المحلة، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباراة، ويسبق اللقاء استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

تشكيل الاهلى المتوقع أمام غزل المحلة فى قمة الدورى المصرى



ينوى السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الأحمر، إجراء 3 تغييرات على تشكيل الفريق خلال مواجهة غزل المحلة، وذلك بالدفع على معلول بدلا من محمد اشرف، ومحمد عبدالمنعم بدلا من رامى ربيعه، وشادى حسين بدلا من محمد شريف

تشكيل الاهلى المتوقع أمام غزل المحلة



محمد الشناوى فى حراسة المرمى

على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأكرم توفيق فى الدفاع

أليو ديانج وعمرو السولية وبرونو سافيو فى وسط الملعب

أحمد عبدالقادر وكريم فؤاد وشادى حسين فى الهجوم.

غيابات الاهلى أمام غزل المحلة فى الدورى



تشهد قائمة الاهلى غياب عدد من اللاعبين فى مباراة غزل المحلة، والمقرر لها غدًا الاربعاء فى الدورى المصرى، وتشمل الغيابات طاهر محمد طاهر بعد اصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وتأكد غيابه عن الفريق لمدة 4 أسابيع، بالإضافة لعمار حمدى ومحمد محمود.