الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-12-2022 فى الدورى المصرى

كرة القدم
كرة القدم

تستمر عمليات البحث من قبل جماهير كرة القدم فى محرك جوجل، عن مواعيد المباريات اليوم الأربعاء، خاصة بعد انتهاء دور الـ 16 فى بطولة كأس العالم 2022 والمقامة فى قطر فى الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-12-2022 

ونستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-12-2022 فى الدوري المصري، حيث تستكمل اليوم منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع السادس من البطولة أبرزها مباراة الأهلي وغزل المحلة وكذلك مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 7-12-2022 

  • بيراميدز ضد المقاولون العرب فى تمام الساعة 2:45 ظهراً بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق وليد الفقي.
  • فاركو ضد الداخلية فى تمام الساعة 2:45 ظهراً بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2.
  • غزل المحلة ضد الأهلى فى تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 بتعليق طارق حسن.
  • طلائع الجيش ضد  الزمالك فى تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ويعلق عليها أمير محروس.
مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الأهلي وغزل المحلة الزمالك وطلائع الجيش الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 7-12-2022

الحكم بالسجن 6 سنوات على نائبة الرئيس الأرجنتينى بتهمة فساد

مجلس الدولة الليبى يدعو القضاء للامتناع عن تطبيق قانون المحكمة الدستورية

سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-12-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022

موجة خطيرة لـ كورونا قادمة بالصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية