مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-12-2022 فى الدورى المصرى
تستمر عمليات البحث من قبل جماهير كرة القدم فى محرك جوجل، عن مواعيد المباريات اليوم الأربعاء، خاصة بعد انتهاء دور الـ 16 فى بطولة كأس العالم 2022 والمقامة فى قطر فى الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الجاري.
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-12-2022
ونستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-12-2022 فى الدوري المصري، حيث تستكمل اليوم منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع السادس من البطولة أبرزها مباراة الأهلي وغزل المحلة وكذلك مباراة الزمالك وطلائع الجيش.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 7-12-2022
- بيراميدز ضد المقاولون العرب فى تمام الساعة 2:45 ظهراً بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق وليد الفقي.
- فاركو ضد الداخلية فى تمام الساعة 2:45 ظهراً بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2.
- غزل المحلة ضد الأهلى فى تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 بتعليق طارق حسن.
- طلائع الجيش ضد الزمالك فى تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ويعلق عليها أمير محروس.