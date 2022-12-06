جونزالو راموس رجل مباراة البرتغال وسويسرا فى كأس العالم

حصد جونزالو راموس جائزة مهاجم منتخب البرتغال رجل مباراة منتخب بلاده وسويسرا، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في إطار لقاءات ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

راموس بدأ في التشكيل الأساسي للبرتغال بدلًا من القائد كريستيانو رونالدو ونجح في تسجيل «هاتريك» وصناعة هدف ليفرض نفسه نجمًا للقاء.

وأصبح جونزالو راموس أول لاعب يُسجل هاتريك في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وحقق منتخب البرتغال انتصارًا كاسحًا على سويسرا بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022.

جونزالو راموس سجل الهدف الأول للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 17 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء سويسرا، أعقبه بهدف آخر في الدقيقة 53 من متابعة لتمريرة ديوجو دالوت من الجهة اليمنى.

ووقع راموس على الهاتريك الخاص به في الدقيقة 67 من متابعة لتمريرة جواو فيليكس، حيث انفرد بـ يان سومير وأسقطها فوقه ببراعة، مؤكدًا انتصار البرتغال.

إذًا، بديل كريستيانو رونالدو قاد البرتغال لربع نهائي كأس العالم 2022، اسم لم نسمع به كثيرًا من قبل، لكنه أثبت نفسه بشكل كبير، وحقق عددًا من الأرقام القياسية.

أرقام قياسية حطمها جونزالو راموس بعد هاتريك في شباك سويسرا

ونستعرض تباعًا في ذلك التقرير، الأرقام القياسية التي حققها جونزالو راموس بالهاتريك في شباك سويسرا.

- أصبح جونزالو راموس أول لاعب يُسجل هاتريك في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

- أصبح جونزالو راموس ثاني برتغالي يُسجل هدفين في مباراة واحدة للبرتغال بالأدوار الإقصائية بعد الأسطورة إيزيبيو أمام كوريا الشمالية عام 1966.

- أصبح جونزالو راموس بعمر 21 عامًا أصغر لاعب يُسجل للبرتغال في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم، محطًا رقم إيزيبيو في عام 1966.

- أصبح جونزالو راموس أول لاعب يُسجل هاتريك في الأدوار الإقصائية لبطولات كأس العالم منذ توماس سكوهارفي مع منتخب تشيكوسلوفاكيا أمام كوستاريكا في ثمن نهائي مونديال 1990.

- أصبح جونزالو راموس رابع لاعب فقط يُسجل هاتريك لمنتخب البرتغال ببطولات كأس العالم بعد كريستيانو رونالدو وباوليتا وإيزيبيو.