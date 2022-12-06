بصمات ودماء وفوارغ طلقات.. الأدلة الجنائية ترفع الآثار البيولوجية من مكتب محامى كرداسة

أنهى خبراء الأدلة الجنائية، رفع الآثار البيولوجية من مسرح جريمة مقتل بنداري حمدي المحامي داخل مكتبه بمدينة أبورواش بكرداسة.

وتولى خبراء المعمل الجنائي في حضور فريق النيابة العامة رفع كافة الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة من "بصمات - دماء - فوارغ طلقات" لفحصها.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصاب داخل مكتب محاماة بمنطقة أبورواش، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على "ب. ح. ب"، 36 سنة، محامٍ مصابًا بطلق ناري بالصدر.

وجرى نقله لمستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج ولكنه توفي متأثرًا بإصابته، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.