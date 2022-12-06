الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

جنات: ما فعله المنتخب المغربى اليوم إنجاز وفرحة لا توصف

جنات
جنات

عبرت المطربة جنات، عن سعادتها الكبيرة التي لا توصف بفوز المنتخب المغربي على المنتخب الإسباني، معبرة: "المنتخب المغربي قام بعمل إنجاز كبير بعد فوزه على المنتخب الإسباني، المغرب أدخل السرور على قلوب الوطن العربي كله".

فوز المنتخب المغربي 

وأكدت الفنانة جنات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن فرحتها اليوم بفوز المنتخب المغربي لا توصف على الإطلاق، موضحة: "الفرحة امتزجت بالدموع، فرحة كبيرة".

اتحاد العالم العربي 

وأضافت في حديثها أن المكسب الكبير في مونديال قطر هو اتحاد الوطن العربي بأكمله، قائلة: "الوطن العربي كله بيشجع المغرب ويهتفون باسم الشقيقة المغرب".

جنات المنتخب المغربي فوز المغرب المنتخب الإسباني مساء دى ام سى دي ام سي

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