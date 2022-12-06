رفع 85 طن مخلفات وإزالة حالتى تعدٍ على أراض زراعية بالمنيا (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، بجانب إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأعمال إصلاح وصيانة وتركيب كشافات وأعمدة الإنارة بالقري التابعة لها وتمكنت من رفع 85 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإزالة حالتي تعد علي الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وصيانة 15 كشاف ليد.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان قامت برصد وإزالة حالتي تعد على أرض زراعية علي مساحة ٢٢ سهمًا بكل من قرية منشأة الحواصلية وعزبة جاد السيد بماقوسه، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما واصل قسم البيئة بالقرية جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين، حيث تم رفع حوالي ٣٥طن مخلفات وتراكمات من طريق مصر أسوان وأمام قرية ماقوسة والحواصلية والبربخ وكدوان وعمارات الأوقاف وعزبة جارحي، وتم نقل المخلفات إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي، كما قام قسم التنظيم والإشغالات بالقرية برفع الاشغالات الموجودة بالقرية وتحرير عدد ٥ انذارات متنوعة حفاظاً على حرم الطريق والأرصفة الجانبية وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وواصل قسم الإنارة بالقرية أعماله الفنية بتركيب وصيانة ١٣ كشاف ليد بعزبة أبوجرير بقرية ريده لرفع كفاءة منظومة الإنارة والحد من الحوادث ليلاً.

أضاف رئيس المدينة، أن الوحدة المحلية لقرية دمشير قامت برفع ٢٥ طن مخلفات وتراكمات من منطقة أولاد الشيخ والشونية وعزبة زكريا والمدخل الغربي لقرية دمشير ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وقام قسم البيئة أيضا بري الأشجار الموجودة في المدخل الرئيسي لقرية دمشير من ناحية المحيط للحفاظ على المظهر الجمالي للقرية.

كما قام قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية نزلة حسين حملات النظافة اليومية، حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من شارع الإذاعة والتلفزيون وشارع القوات المسلحة ونقلها إلى المقالب العمومية، للحد من انتشار الأمراض والفيروسات وخاصةً فيروس كورونا.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال حفاظاً على سلامة وصحة وأمن المواطنين.