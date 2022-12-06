لا يفوتك هذا المساء| نشوب حريق وانهيار نصف عقار بالإسكندرية.. وتفاصيل جديدة فى مقتل محام داخل مكتبه بكرداسة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

نشوب حريق وانهيار نصف عقار بكرموز الإسكندرية

شهدت منطقة كرموز غرب الإسكندرية نشوب حريق بعشش أعلى عقار قديم، ما أدى إلى انهيار نصف العقار، دون وقوع وفيات أو إصابات.

وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إشارة من غرفة عمليات المحافظة اليوم، تفيد بنشوب حريق بشقة في ٣٢ شارع المؤيد كرموز تابع لحي غرب.

وذكر بيان صادر عن مديرية التضامن أنه قد وجهت مريم رفعت، مسئول الإغاثة بالمديرية، البلاغ إلى أمل عبدالفتاح، مدير إدارة غرب الاجتماعية، وفق تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة، مدير المديرية. لمعرفة التفاصيل الكاملة اضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــا.

ملثمون أمطروه بطلقات آلية.. تفاصيل جديدة فى مقتل محام داخل مكتبه بكرداسة

كشفت التحريات الأولية، التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل جديدة في مقتل بنداري حمدي، المحامي، داخل مكتبه بمدينة أبورواش بكرداسة.

وأكدت التحريات، التي أجراها اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد محمد أمين، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن ملثمين مجهولين اقتحموا مكتب المحامي وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية من بندقية آلية واخترق عدد من الطلقات جسده وفروا هاربين. لمعرفة التفاصيل الكاملة اضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــا.

ماذا يحدث فى سوق الذهب؟| التجار يواصلون البيع.. أجانب يستثمرون.. ومواطنون يترقبون

تعيش سوق الذهب فى مصر قفزات جنونية فى الوقت الحالى، وصِفت بأنها الأقوى فى تاريخ المعدن الأصفر، بعدما ارتفعت أسعاره بقوة مسجلة أرقامًا غير مسبوقة.

وتخطى سعر جرام الذهب عيار ٢٤ مبلغ ٢٠٩١ جنيهًا، واقترب من ٢٢٠٠ جنيه بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات، بينما وصل سعر عيار ٢١ الأكثر تداولًا إلى ١٨٣٠ جنيهًا، حتى كتابة هذه السطور، علمًا بأن هذا المبلغ دون أى إضافات، وجاء مرتفعًا من ١٧٢٠ جنيهًا خلال ٢٤ ساعة فقط.

ما الذى يحدث بالتحديد؟ وما سر هذا الارتفاع الجنونى؟.. أسئلة تحاول «الدستور» الإجابة عنها فى السطور التالية. لمعرفة التفاصيل الكاملة اضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــا.

«الزراعة» تجهز مركز تجميع الألبان للحصول على شهادة الأيزو من أجل التصدير

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية، عن أن الوزارة تجهز مراكز تجميع الألبان، للحصول على شهادة الأيزو للتوريد للمصانع من أجل التصدير.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة قطاع الإنتاج الحيواني عن أن هناك 150 مركز تجميع ألبان تم تقسيمها إلى 3 مراحل تمهيدًا لحصولها على شهادة الأيزو 22000 والهاسب. لمعرفة التفاصيل الكاملة اضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــا.

المغرب والركراكي يدخلان التاريخ في أبرز أرقام مواجهة ربع نهائي كأس العالم

واصل المنتخب المغربي صنع التاريخ في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، ودون اسمه بحروف من ذهب في عالم الساحرة المستديرة، بعدما أصبح أول فريق عربي يتأهل لدور الثمانية في المونديال، عقب تغلبه 3 - 0 بركلات الترجيح على نظيره الإسباني، اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 للمسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، ليحتكم المنتخبان للوقت الإضافي الذي ابتسم في النهاية لمصلحة المنتخب المغربي. لمعرفة التفاصيل الكاملة اضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــا.

مائل للبرودة صباحًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الأسبوع، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، حتى الإثنين 12 ديسمبر، حيثُ يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على كافة الأنحاء.

كما تُشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري مع تقدم الوقت. لمعرفة التفاصيل الكاملة اضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــا.

«تشارلى» تصل مدارس العمرانية.. طالبة تحاول قطع شرايينها و«التعليم» توضح

تداول رواد السوشيال ميديا منشورات تؤكد تعرض فتيات مدرسة بالعمرانية لموقف مريب بسبب لعبة «تشارلى»، إذ قامت الفتيات بعمل اللعبة داخل دورة المياه، وبعدها حاولت الفتاة أذية نفسها.

وقال أولياء الامور فى التعليقات على الجروب الخاص بالمدرسة: «الإهمال وصل لإدارة المدرسة أن البنات يلعبوا لعبة زى دى وينزلوا الحمام علشان ينفذوها وبعدها تحاول البنت تقطع شرايين إيديها». لمعرفة التفاصيل الكاملة اضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــا.