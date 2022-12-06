الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ملثمون أمطروه بطلقات آلية.. تفاصيل جديدة فى مقتل محام داخل مكتبه بكرداسة

المحامي المجني عليه
المحامي المجني عليه

كشفت التحريات الأولية، التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل جديدة في مقتل بنداري حمدي، المحامي، داخل مكتبه بمدينة أبورواش بكرداسة. 

وأكدت التحريات، التي أجراها اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد محمد أمين، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن ملثمين مجهولين اقتحموا مكتب المحامي وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية من بندقية آلية واخترق عدد من الطلقات جسده وفروا هاربين. 

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصاب داخل مكتب محاماة بمنطقة أبورواش، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على ب ح ب، 36 سنة، محام مصاب بطلق ناري بالصدر.

وجرى نقله لمستشفى زايد التخصص لتلقي العلاج ولكنه توفي متأثرا بإصابته، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ملثمون مقتل محامي مقتل بنداري حمدي بنداري حمدي المحامي أبو رواش كرداسة

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