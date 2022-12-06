الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«تشارلي» تصل مدارس العمرانية.. طالبة تحاول قطع شرايينها و«التعليم» توضح

لعبة تشارلى
لعبة تشارلى

تداول رواد السوشيال ميديا منشورات تؤكد تعرض فتيات مدرسة بالعمرانية لموقف مريب بسبب لعبة «تشارلى»، إذ قامت الفتيات بعمل اللعبة داخل دورة المياه، وبعدها حاولت الفتاة أذية نفسها.

وقال أولياء الامور فى التعليقات على الجروب الخاص بالمدرسة: «الإهمال وصل لإدارة المدرسة أن البنات يلعبوا لعبة زى دى وينزلوا الحمام علشان ينفذوها وبعدها تحاول البنت تقطع شرايين إيديها».

وقالت ولية أمر أخرى: «خايفة أودى بناتى المدرسة بيقولوا بيحصل حاجات مريبة جوا الحمامات لازم الإدارة تشوف المشكلة دى وتعرف إيه إللى بيحصل».

رد التعليم

بالتواصل مع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن من لديه أى مشكلة يتوجه بشكوى رسمية حتى يتم التحقيق منها.

ماهى لعبة تشارلى؟ 

-أشبه بألعاب التواصل الروحاني مثل "ويجا".

-تعتبر أحد الطقوس المكسيكية التقليدية القديمة.

-يقال إن اللاعبين ويكونون عادة من الأطفال أو المراهقين، ويتواصلون مع روح طفل يدعي "تشارلي" لاستدعائه ثم سؤاله وإجابته تكون بـ"لا" أو "نعم".

-تقوم اللعبة على وضع قلم رصاص فوق الآخر على قطعة ورقة مكتوب عليها “نعم..لا”، ويحيط بهما مربع مقسّم إلى أربعة أقسام ومكتوب في كل جزء عبارة yes وno موزعة بالتساوي.

-تبدأ اللعبة بطرح سؤال لمناداة “تشارلي”، مثل "تشارلي هل أنت هنا" أو "تشارلي، هل يمكننا اللعب"، ومن ثم الانتظار حتى تبدأ الأقلام بالتحرك.

-يقوم اللاعب بعدها بطرح الأسئلة، ويتولى "تشارلي" الإجابة من خلال تحريك القلم إلى إحدى الإجابات إمّا yes أو no.

 

 

التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم تعرض أولياء أمور طلاب أولياء أمور أولياء الأمور أولياء الأمو

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