الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتابع المشروعات الجارى تنفيذها فى السويس

خلال اجتماع اليوم
خلال اجتماع اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة السويس، بحضور اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، واللواء هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية. 

وخلال الاجتماع، قال محافظ السويس إن المحافظة تشهد في الفترة الحالية عددا كبيرا من المشروعات القومية التي تتصل بشكل مباشر بحياة المواطنين بالمحافظة، ومن هذه المشروعات إنشاء المجمع الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتأمين الصحي الشامل، وكذا مشروع تطويرعواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث تعتبر السويس من أولى المحافظات في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق وقد وصل معدل التنفيذ فيه إلى نسب متقدمة. 

وأضاف أن المحافظة شرعت في تنفيذ مجموعة من المشروعات المهمة، منها مشروع تطوير ترعة السويس بطول 40 كم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، كما أشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير العمران القائم بواقع 35 مدينة، تضم أكثر من 2000 عمارة سكنية بها نحو 48 ألف وحدة سكنية، موضحا أن المشروع يخدم 250 ألف نسمة. 

كما تطرق المحافظ إلى مشروع تطوير القطاع الريفي والذي يشمل تطوير ورفع كفاءة محطة صرف صحي الحسني والكراني، وكذا تطوير قرية عامر بجميع مرافق البنية التحتية (مياه – صرف صحي– كهرباء– غاز– اتصالات) بالإضافة إلى أعمال الرصف والانترلوك والإنارة.

وأوضح المحافظ أن الرؤية المستقبلية للمحافظة تشمل التركيز على ملفات: الإسكان، وتطوير المحاور، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات الإسكان الجديدة بالمحافظة، فإن المحافظة وفرت عدد 3 مواقع للامتداد داخل الحيز العمراني ومتصلة بالطرق بشكل جيد على مساحة إجمالية 192 فدانا، نفذت عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عدد563 عمارة سكنية بإجمالي 13200 وحدة سكنية جار الانتهاء من المراحل الأخيرة من تنفيذها.

وفي نفس الإطار، وفرت محافظة السويس مؤخرا عدد 3 مواقع أخرى جاهزة لإقامة مشروعات إسكان جديدة على مساحة إجمالية 310 أفدنة تستوعب 910 عمارات سكنية بإجمالي نحو 21300 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بمشروعات المحاور والطرق، تمت الإشارة إلى مشروع استكمال تطوير طريق (القاهرة– السويس) بداية من الكم 109 وحتى تقاطع طريق مصر/إيران بطول 16.5كم، وكذا مشروع إنشاء محور رابط بين الطرق الإقليمية (القاهرة– السويس) و(الإسماعيلية - الزعفرانة) مع الربط مع ميدان فكري زاهر.

اجتماعا لمتابعة موقف البنية التحتية الدكتور مصطفى مدبولي الرؤية المستقبلية اللواء هشام السويفى اللواء عبد المجيد صقر

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